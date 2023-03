In der realen Welt herrschen fünf Grad Außentemperatur bei wolkenverhangenem Himmel, als die beiden rasenden Sonnenbänke für Messprozedere und Fotoproduktion am Flugplatz in Rothenburg antreten. Beide in längs- und querdynamischer Vollausstattung: Im BMW M4 Competition Cabrio sorgt das M Race Track Paket für 15.100 Euro extra mit Schmiederädern in 19 und 20 Zoll sowie tracktauglichen Reifen (hier: Pirelli Pilot Sport S), M Carbon Schalensitzen und Carbon-Keramik-Bremse für beste Performance, unterstützt vom ebenfalls im Paket enthaltenen M Driver’s Package, das neben einem Rennstreckentraining auch eine Vmax-Anhebung auf 280 km/h umfasst – beim Coupé sind es 290 km/h.