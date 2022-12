Der BMW M5 E34 in der Farbe "Diamantschwarz Metallic" (Farbcode 181) stammt aus dem Baujahr 1991 und wird aktuell bei eBay zum Kauf angeboten. Seit Erstzulassung hat die Limousine 221.827 Kilometer gesammelt, und das trotz zweier mehrjähriger Pausen. Laut Verkäufer ist die Historie belegbar. So kaufte der Erstbesitzer das Auto als Neuwagen und fuhr den 315 PS starken M5 bis 1996. Der zweite Besitzer soll den BMW bis 2010 gefahren sein, bevor das Auto einige Jahre in einer Scheune abgestellt wurde.