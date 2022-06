Ein BMW M5 , der mehr kostet als ein neuer Ferrari oder Lamborghini ? Gibt es nicht? Oh doch! Allerdings handelt es sich bei dem hier gezeigten M5 E34 um alles andere als einen normalen M5. Das Sondermodell "20 Jahre BMW Motorsport" wurde 1992 insgesamt nur 20 Mal gebaut und ist seit Jahren ein gesuchtes Sammlerstück!

Angeboten wird der M5 vom Händler "Mint Classics" , der sich auf seltene Young- und Oldtimer, mit besonderem Fokus auf BMW, spezialisiert hat. Alle 20 Exemplare des Sondermodells sind durchnummeriert und Nummer 18/20 dürfte vom Zustand her einmalig sein. Der einfache Grund: Mit unter 5000 Kilometern auf dem Tacho sprechen wir hier praktisch über einen 30 Jahre alten Neuwagen.

Alle 20 M5 "20 Jahre BMW Motorsport" sind in der Farbe "Mugellorot" lackiert und haben Felgen mit einem schwarzen Stern.

Daher verwundert es auch nicht, dass sich dieser M5 auf den Inseratsbildern in absolut perfektem Zustand präsentiert. Der Lack in der Farbe "Mugellorot (274)" strahlt so kräftig wie bei der Auslieferung im Jahr 1992, die Plastikzierteile sind nicht verblichen und die unter BMW-Fans liebevoll Wurfstern oder Schaufelräder getauften 17-Zoll-Felgen (Styling 21 M System II ) mit schwarzem Stern sehen aus wie frisch aufbereitet.