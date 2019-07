E

in 400 PS starker BMW-Youngtimer im Top-Zustand ist eine Rarität auf dem internationalen Gebrauchtwagenmarkt . Jetzt steht ein Exemplar in Alkmaar zum Verkauf! Der Nobel-Autohändler "Autoleitner" aus den Niederlanden bietet einen BMW M5 E39 an, für den gar nicht so noblen Preis von 36.500 Euro. Autos der Modellreihe, für viele Fans der letzte "reine" M5, sind heute in der Regel schwer zu bekommen. Verfügbare Fahrzeuge haben entweder weit über 100.000 Kilometer auf dem Tacho oder sind extrem teuer. 2018 wurde ein E39 bei einer Auktion in Pebble Beach für rund 150.000 Euro versteigert. Weitere gebrauchte BMW M5 finden Sie hier.