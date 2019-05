Mercedes AMG oder BMW M? Für viele Fans ist es eine Glaubensfrage! In den USA werden zwei Powerlimousinen zum Verkauf angeboten, die auf dem besten Weg zu Youngtimern sind. Es geht um den Mercedes E 55 AMG W210 und den BMW M5 E39. Beide sind schwarz, beide haben einen V8 und Hinterradantrieb. Beim Preis gibt es aber einen großen Unterschied! oder? Für viele Fans ist es eine Glaubensfrage! In denwerden zwei Powerlimousinen zum Verkauf angeboten, die auf dem besten Weg zusind. Es geht um denund den. Beide sind schwarz, beide haben einenund Hinterradantrieb. Beimgibt es aber einen großen Unterschied!

Optik: Der Benz ist noch dezenter als der BMW

Die Baureihe 210 hatte mit starken Rostproblemen zu kämpfen, dieser E 55 soll rostfrei sein. Mercedes den E 55 AMG auf Basis der E-Klasse Generation 210 angeboten und selbst Kenner müssen zwei Mal hingucken, um das V8-Topmodell zu erkennen. Die AMG-Modelle basieren optisch auf der Ausstattungslinie Avantgarde und haben spezielle Schürzen und Schweller. Am Heck verrät der Doppelauspuff den E 55. Anders als aktuelle AMG-Modelle hatte der E 55 auch nicht zahlreiche Schriftzüge, sondern nur die Modellkennzeichnung am Heck. Typisch US-Style sind die verchromten AMG-Monoblock-Felgen in 18 Zoll. Der Obsidian schwarze (Farbcode 197) E 55 ist Baujahr 1999 und im absoluten Originalzustand. Zwischen 1997 und 2002 hatdenauf Basis der E-Klasse Generation 210 angeboten und selbst Kenner müssen zwei Mal hingucken, um daszu erkennen. Die AMG-Modelle basieren optisch auf der Ausstattungslinieund haben spezielle Schürzen und Schweller. Am Heck verrät derden E 55. Anders als aktuelle AMG-Modelle hatte der E 55 auch nicht zahlreiche Schriftzüge, sondern nur die Modellkennzeichnung am Heck. Typisch US-Style sind die verchromtenin. Der Obsidian schwarze (Farbcode 197) E 55 ist Baujahr 1999 und im absoluten

AMG brachte BMW 1998 den M5 E39 auf den Markt, der bis 2003 gebaut wurde. Das angebotene Modell stammt aus dem letzten Modelljahr und tritt optisch etwas aggressiver auf als der Benz. Die Schürzen ähneln denen des normalen 5er mit M-Paket, am Heck gibt es aber ein klares Erkennungszeichen: Der M5 E39 hat einen Vierrohrauspuff! Anders als den Mercedes gab es den M5 nur als Originalzustand inklusive der 18-Zoll-Felgen (Style 65). Mercedes E 60 AMG (W124): Zum Verkauf zur Galerie Als Konkurrenz für denbrachte1998 denauf den Markt, der bis 2003 gebaut wurde. Das angebotene Modell stammt aus dem letzten Modelljahr und tritt optisch etwas aggressiver auf als der Benz. Die Schürzen ähneln denen des normalen 5er mit M-Paket, am Heck gibt es aber ein klares Erkennungszeichen: Der M5 E39 hat einen! Anders als den Mercedes gab es den M5 nur als Limousine und nicht als Touring. Zwischen 1998 und 2003 wurden insgesamt 20.482 Stück gebaut, wovon 9992 für den nordamerikanischen Markt entstanden, die optisch hauptsächlich an anderen Blinkern zu erkennen sind. Der M5 in Jet Black (Farbcode 668) ist ebenfalls iminklusive der(Style 65).

Innenraum und Ausstattung: Vollleder, Schiebedach und mehr

Besonders auffällig beim angebotenen Mercedes E 55 ist die Lederausstattung in Schwarz/Silber in Kombination mit den Wurzelholz-Zierleisten. Ansonsten hat der Benz alles an Bord, was Ende der 90er-Jahre lieferbar war: elektrisches Schiebedach, Xenon, Klimaautomatik, Tempomat, Regensensor, elektrische Sitze mit Memory-Funktion, Heckrollo, Bose-Soundsystem und mehr.

Lederausstattung mit elektrischen Sitzen inklusive Sitzheizung, Navi, Klimaautomatik, M-Audio-System und mehr an Bord. Ein Unterschied zur europäischen Version: Bei den US-Modellen war das elektrische Schiebedach serienmäßig an Bord. Sowohl BMW M5 als auch der E 55 haben nachgerüstete Ähnlich voll ausgestattet ist der BMW M5, der in New Jersey zum Verkauf steht. Er hat eine erweitertemitinklusive Sitzheizung,und mehr an Bord. Ein Unterschied zur europäischen Version: Bei den US-Modellen war das elektrische Schiebedach serienmäßig an Bord. Sowohl BMW M5 als auch der E 55 haben nachgerüstete Radarwarner verbaut – ein typisches Feature in den USA.

Motor und Getriebe: Handschaltung oder Automatik?

Der BMW M5 E39 wurde von 1998 und 2003 gebaut und ist heutige im gepflegten Zustand sehr begehrt. V8-Saugmotor unter der Haube! Der Mercedes E 55 AMG setzt auf einen 5,4-Liter-V8 (M113) mit 354 PS und ordentlichen 530 Nm maximalen Drehmoment, die Kraftübertragung übernimmt eine Fünfgang-Automatik. Im BMW M5 E39 arbeitet ein 4,9-Liter-V8 (S62) mit 400 PS und 500 Nm maximalem Drehmoment, der die Leistung über eine Sechsgang-Handschaltung (Getrag 420G) an die Hinterräder abgibt. Während der Mercedes die Power über das Drehmoment holt, ist der BMW-Motor auf hohe Drehzahlen ausgelegt. Von 0-100 km/h beschleunigt der 1795 Kilo schwere BMW in 5,3 Sekunden, während der 1710 Kilo schwere E 55 5,7 Sekunden benötigt. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei beiden Autos auf 250 km/h begrenzt. BMW M5 E39 vs. Mercedes E 55 AMG W210 zur Galerie Beide Powerlimousinen haben einenunter der Haube! Der Mercedes E 55 AMG setzt auf einenmitund ordentlichen, die Kraftübertragung übernimmt eine. Imarbeitet einmitund, der die Leistung über eine(Getrag 420G) an die Hinterräder abgibt. Während der Mercedes die Power über das Drehmoment holt, ist der BMW-Motor auf hohe Drehzahlen ausgelegt. Von 0-100 km/h beschleunigt der 1795 Kilo schwere, während der 1710 Kilo schwerebenötigt. Dieist bei beiden Autos aufbegrenzt.

Zustand und Preis: Niedrige Laufleistung beim M5

1999 zugelassene Mercedes E 55 AMG ist in 20 Jahren gerade mal 87.117 Kilometer gefahren und hat drei Vorbesitzer. Laut Inserat ist der unfallfreie Benz in einem guten Allgemeinzustand mit kleineren Mängeln, lediglich die hintere Beifahrertür wurde schon mal nachlackiert. Die Unterbodenbilder zeigen keinen großen Service inklusive neuem Kurbelwellensensor, Zündkerzen, Motorlagern und mehr. Im März 2019 wurden Öl und Filter gewechselt. Derzugelasseneist in 20 Jahren gerade malgefahren und hat drei Vorbesitzer. Laut Inserat ist derBenz in einem guten Allgemeinzustand mit kleineren Mängeln, lediglich die hintere Beifahrertür wurde schon mal nachlackiert. Die Unterbodenbilder zeigen keinen Rost und der E 55 wurde regelmäßig gewartet. 2018 bekam der AMG eineninklusive neuem Kurbelwellensensor, Zündkerzen, Motorlagern und mehr. Im März 2019 wurden Öl und Filter gewechselt.

niedrigen Laufleistung von gerade mal 46.702 Kilometern. Auch der komplett originale M5 ist unfallfrei und bis auf ein paar kleinere Steinschläge auf der Motorhaube in einem Topzustand. Zum Verkaufsumfang gehören außerdem das originale Preisschild und alle Dokumente. Da der M5 in den letzten Jahren kaum bewegt wurde, liegt der letzte Service über vier Jahre zurück. Der neue Besitzer sollte also auf jeden Fall einen Ölwechsel durchführen lassen, bevor der M5 wieder regelmäßig gefahren wird. BMW M5 E39 Touring: Umbau zur Galerie Der vier Jahre jüngere BMW M5 lockt mit einer extremvon gerade mal. Auch der komplett originale M5 ist unfallfrei und bis auf ein paar kleinere Steinschläge auf der Motorhaube in einem Topzustand. Zum Verkaufsumfang gehören außerdem dasund alle Dokumente. Da der M5 in den letzten Jahren kaum bewegt wurde, liegt der letzte Service über vier Jahre zurück. Der neue Besitzer sollte also auf jeden Fall einendurchführen lassen, bevor der M5 wieder regelmäßig gefahren wird.

Krasser Unterschied beim Preis

Den größten Unterschied gibt es tatsächlich beim Preis! Vor rund 20 Jahren lagen Mercedes E 55 AMG (ab 152.233 D-Mark) und BMW M5 (ab 140.581 D-Mark) in etwa auf einem Niveau. Heute hat sich das Blatt gewendet: Während der E 55 AMG trotz V8 von vielen Leuten als problematisch und unsportlich verschmäht wird, sind originale BMW M5 E39 mit niedrigen Laufleistungen gesuchte Sammlerstücke. Das spiegelt sich auch in den Preisen wieder: Aktuell (23. Mai 2019) liegt das Höchstgebot für den gepflegten E 55 bei gerade mal 6735 Euro, während der Preis des M5 bei umgerechnet 37.030 Euro liegt – was übrigens selbst für deutsche Verhältnisse ein hoher Preis ist.