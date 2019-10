Die Kommandozentrale des M5 mit Navi, Multifunktionssitzen und weißem Leder.

Jetzt steht im westfälischen Hilden ein E60 zum Verkauf , der laut Händler erstist – und es damit vermutlich noch weit bis zur ersten Reparatur hat. Der in Silbergrau-Metallic lackierte M5 ist auf dem Gebrauchtwagenmarkt derzeit einzigartig, was nicht nur an der niedrigen Laufleistung liegt, sondern auch am blendend weißen Leder-Interieur. Sicherlich nicht jedermanns Sache, etwas Besonderes ist diese BMW-Ikone aber auf jedem Fall. Schließlich war der M5 zu seiner Markteinführung die schnellste Limousine der Welt, fuhr ohne elektronische Abregelung (M-Drivers-Package)schnell! Der hochdrehende 5,0-Liter-Motor wird erst bei 8250 Touren eingebremst, 507 PS sind noch heute eine echte Ansage. Daswechselt im Sportmodus schnell durch die sieben Gänge, nach 4,7 Sekunden beschleunigt der E60 auf Tempo 100, nach 14 Sekunden fällt die 200-km/h-Marke.