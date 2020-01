Im März 2020 startet das M8 Competition Gran Coupé die der M8-Studie wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Auch die First Edition bekommt die BMW-Individual-Lackierung in "Aurora Diamond Green Metallic" sowie bronzefarbene Akzente an Felgen , Nieren und Fensterleisten. Die grüne Lackierung soll an das Phänomen der Nordlichter erinnern. Der Innenraum der First Edition ist in braunes Merino-Leder gehüllt. Das Spektakulärste sind aber die Frontleuchten:das soll den BMW-Touren-Rennwagen huldigen.

Die Serienversion sieht fast genauso aus wie die Studie (oben rechts im Bild).

Der grüne Perleffekt-Lack soll laut BMW an das Phänomen der Nordlichter erinnern.

Die First Edition ist aber noch nicht das höchste der Gefühle.Die unterscheiden sich vom normalen Sondermodell durch spezielle Lasergravuren am Seitenschweller und in der Mittelkonsole sowie an der Modellnummer an B-Säule, Heckdeckel und Kopfstützen. Zudem haben die acht glücklichen Eigner die Gewissheit,Auch die Limitierung auf acht Exemplare soll an die Nordlichter erinnern, die nur von acht Ländern der Erde aus sichtbar sind. Von den acht Autos ging je eines nach Deutschland, Belgien, England, Russland, Japan, Qatar sowie in die USA und die Schweiz.Die Preise der beiden Sonder-Editionen sind noch nicht bekannt. Das normale M8 Competition Gran Coupé startet bei 165.000 Euro. (BMW 850i bei carwow.de mit einer Ersparnis bis 21.369 Euro.) Laut "Motor1 " kosteten die "1 of 8"-Modelle umgerechnet jeweils ca. 206.000 Euro. Damit wäre die Sonder-Edition einer der teuersten Serien-BMW aller Zeiten. Mit Sicherheit trägt sie aber den längsten Modellnamen in der BMW-Geschichte: BMW M8 Competition Gran Coupé First Edition 1 of 8. Hier gibt's gebrauchte BMW 8er!