Zum Thema Datenschutz erläutert BMW in seiner Mitteilung: "Die BMW Group stellt den Schutz und die datenschutzkonforme Verarbeitung von Kundendaten über etablierte Prozesse in allen Ländern sicher, in denen das Unternehmen tätig ist. Der BMW Group und Amazon ist es ein zentrales Anliegen, das Vertrauen der Kunden zu wahren, ihre Privatsphäre zu schützen, sowie ihnen die Kontrolle über ihre Daten zu geben."