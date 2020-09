Daszeigt seine BMW-Gene: Der Fahrer kann die schwere Enduro in Kurven legen, bis der Motor am Asphalt schleift. Gefühlt zumindest! Dieistund herrlich. Wer im Sattel Platz nimmt, weiß sofort, dass er (oder sie) hier mehrere Hundert Kilometer aushalten könnte. Die auf Wunsch zahlreichenerleichtern die Fahrt, das passendedie Weltumrundung. Klar, es gibt, die der Bayerin abseits des Asphalts ihre Grenzen aufzeigen können. Mit einer BMW GS bei einem Rennen wie demantreten zu wollen, wäre Wahnsinn. Doch das will die Maschine auch gar nicht. Sie will ihren Eignern diebieten,und morgenzu fahren. Und das beherrscht sie nicht zuletzt dank ihrerwie keine zweite.

Die Federn müssen gecheckt werden. Sie werden mit bis zu 450 Kilogramm Gesamtgewicht belastet.

Wer nach einersucht, landet vermutlich schnell bei einer(gebaut in zwei Serien von 2004 bis 2018). Trotz aller Begeisterung solltenauf dem Zettel haben, dass sich die schöne Bayerin ein paarleistet. Vor allem kommt es darauf an, bei der Besichtigung eines gebrauchten Bikes denzu überprüfen. Der Vorbesitzer sollte darüber Auskunft geben können, ob die Maschine imoder inunterwegs war. Gelände bedeutet, das Tanken in exotischen Ländern möglicherweise. Am besten ist die BMW R 1200 GS der Wahl. Das stellt sicher, dass diedurchgeführt wurden, also dasgecheckt sowie diesynchronisiert wurden. Außerdem sollte das Bike so allebekommen haben. Kenner wissen, dass BMW Motorradgerne still und leise im Rahmen fälliger Werkstattaufenthalte aus dem Weg räumt. Das ist ein weiterer Grund, warum einzu bevorzugen ist. Außerdem sollten damit dieerledigt sein. Abgesehen davon, dass man manchen Fehler nur mithilfe vonerkennt.