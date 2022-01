CES in Las Vegas dreht sich alles um Unterhaltungselektronik. Kein Wunder, dass BMW genau diesen Rahmen nutzt, um eine besondere Art des Rear-Seat Entertainments vorzustellen, den "BMW Theatre Screen". Das Display für die zweite Reihe soll neue Maßstäbe für die Unterhaltung von Fond-Passagieren setzen, ist aktuell aber noch eine Auf derdreht sich alles um Unterhaltungselektronik. Kein Wunder, dassgenau diesen Rahmen nutzt, um eine besondere Art desvorzustellen, den. Das Display für die zweite Reihe soll neue Maßstäbe für die Unterhaltung von Fond-Passagieren setzen, ist aktuell aber noch eine Studie . So soll nach BMW die Zukunft der Unterhaltung auf der Langstrecke aussehen.

Über 31 Zoll groß, 8k-Auflösung und ein Format von 32:9. Der neue Monitor für die zweite Reihe bei BMW zeigt sich wenig bescheiden. Die private Kinolounge für Oberklassemodelle ist dank 5G-Konnektivität mit Smart-TV-Funktionen ausgestattet und arbeitet mit dem Betriebssystem Amazon Fire OS. Die Software des US-Tech-Giganten erlaubt eine Anbindung an die Fire TV-Funktionen samt Alexa, außerdem bietet sie eine simple Schnittstelle zu unterschiedlichen Streamingdiensten und somit an hochwertige Videoinhalte. Bei der Realisierung bedienten sich die Münchner aber nicht nur bei Amazon, die Bayern und Amerikaner arbeiteten hier eng zusammen. Je nach Einsatzzweck können einzelne Bereiche des Displays unterschiedlich genutzt werden. So wird ein Seitenverhältnis von 16:9, 21:9 und den vollen 32:9 ermöglicht. Der neue Monitor für die zweite Reihe bei BMW zeigt sich wenig bescheiden. Die private Kinolounge für Oberklassemodelle ist dankausgestattet und arbeitet mit dem. Die Software des US-Tech-Giganten erlaubt eine Anbindung an die Fire TV-Funktionen samt Alexa, außerdem bietet sie eineund somit an hochwertige Videoinhalte. Bei der Realisierung bedienten sich die Münchner aber nicht nur bei Amazon, die. Je nach Einsatzzweck könnenwerden. So wird ein Seitenverhältnis von 16:9, 21:9 und den vollen 32:9 ermöglicht.

Mechanismus lässt Neigung und Wegklappen des Displays zu

Wird der Theatre Screen nicht benötigt, fährt er unter das Dach ein und gibt so die Sicht nach vorne frei. Auch sonst lässt sich durch die Konstruktion im Dachhimmel die Neigung des Touchscreens anpassen. Dafür müssen die Passagiere aber keine Verrenkungen machen, neben den Bedienflächen am Rand der Displayeinheit lässt sich das System auch über Touchscreens in den Türgriffen steuern. Für den richtigen Sound beim Blockbuster gucken, sorgt eine Surround-Soundanlage von Bowers & Wilkins.



Zoom Das Display könnte Teil der Sonderausstattung des kommenden 7ers werden. BMW schweigt hierzu.



Feature vermutlich für den kommenden 7er