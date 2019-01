ein, wir reden hier nicht von Lebensmitteln. Aber von Feinkost – beide BMW sind richtig gute Autos. Der X3 hat dabei sichtlich den größeren Auftritt, wirkt wuchtiger und bulliger. Er ist eben auch 27 Zentimeter länger, sieben breiter und acht höher als der X1 . Deutlich mehr Platz an Bord hat er deshalb noch lange nicht.

Überraschung: Der X3 ist zwar 27 Zentimeter länger als der X1, mehr Platz hat er allerdings nicht.

Der Grund ist klar, beim X1 ist der Motor quer eingebaut, beim X3 längs – besser für Balance und Fahrdynamik, nicht für die Raumausnutzung. Vorn hat er jedenfalls nur einen Hauch mehr Platz. Und im Fond, das sagen unsere Messwerte, ist das Raumangebot praktisch identisch. Bedeutet: Schon im X1 ist es dort regelrecht luftig, auch große Menschen sitzen angenehm. Der X3 ist innen breiter, hat aber weniger Kopffreiheit, und man sitzt relativ tief über dem Boden, flacher jedenfalls als im X1. Unentschieden also. Was nicht für die Gepäckabteile gilt, hier liegt der X3 dann doch vorn: 550 zu 505 Liter. Beide werden vom gleichen 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 190 PS angetrieben, gekoppelt jeweils an xDrive-Allrad und Achtstufenautomatik.