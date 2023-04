Technik-Overkill, Elektrifizierung in jeder Ritze und eine gigantische Karosserie können den alltäglichen Umgang mit dem Auto mitunter richtig anstrengend machen. Da sind wir froh, dass hier mit BMW X1 18i und Cupra Formentor 1.5 TSI zwei kompaktemit bravem Basisbenziner zum Vergleich antreten.

Formentor ist weniger SUV



Der BMW macht mehr auf, die Gäste sitzen deutlich höher. Vorn thronen X1-Fahrer 65 Zentimeter über dem Asphalt und damit 8,5 Zentimeter über den Formentor-Lenkern. Die Sportsitze (380 Euro) fallen im X1 bequemer und vielfältiger verstellbar aus, die Sitzfläche lässt sich verlängern und in der Neigung variieren.

Mehr Platz für Gepäck im X1



Auch hinten reisen wir lieber im BMW. Die Lehne ist in der Neigung verstellbar, die Bank längs verschiebbar (400 Euro), zwischen Sitzfläche und Wagenboden bleiben angenehme 38 Zentimeter Abstand. Im Cupra sind es nur 33 – was bei großen Gästen zu einer unbequemen Sitzposition mit stärker angewinkelten Beinen führt.

Vorteil BMW: Zwölf Zentimeter mehr Höhe setzt der BMW in mehr Bequemlichkeit in Reihe zwei um – und der Kofferraum ist größer.

Nahen Urlaub oder Umzug, kann der X1 doch noch von seiner hohen Karosserie profitieren. Rund 100 Liter mehr passen in sein Heck. Allerdings bietet nur der Cupra einen höhenverstellbaren Ladeboden und eine Entriegelung für die Lehne vom Heck aus. Beim BMW musst du nach vorn laufen, weil die Schlaufe zum Entriegeln unten an der Lehne sitzt – unzeitgemäß.

Der Formentor schwächelt an anderer Stelle. Obwohl er mit doppeltem Boden kommt und deutlich flacher ausfällt als der X1, bleiben innen 10,5 Zentimeter Ladekante. So muss Gepäck 740 Millimeter hoch gewuchtet werden, im BMW nur 715.#

Schönere Instrumente im Formentor



Gute Sprachassistenz bei Cupra und BMW



Kleine Benziner ohne Mildhybrid



Die kleinen Benziner verzichten sogar auf Mildhybrid-Bausteine, erledigen ihren Job aber mehr als überzeugend. Beide gehen unter zehn Sekunden auf Tempo 100, schaffen über 200 km/h Spitze – was will man mehr? Obwohl ein Dreizylinder und unter Last als solcher auch zu erkennen, erscheint der X1 leiser und solider als der Formentor.