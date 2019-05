erhat sich in den vergangenen Jahren zum Verkaufsschlager entwickelt. 2018 war der X1 nicht nur dasweltweit, sondern sicherte sich auch in seinem Segment mit 286.827 ausgelieferten Exemplaren die Spitzenposition. Zum Modelljahr 2020 gibt es jetzt dieder aktuellen Baureihe: Neben leichten optischen Retuschen kommt dann eine Hybridvariante unter die Haube.

Die Rücklichter bekommen eine neue Leuchtengrafik, vorne prangt eine deutlich vergrößerte BMW-Niere.

Wie es bei den Münchnern aktuell Mode ist, wächst die markentypische Niere mit dem Facelift deutlich und wird durchund eine geänderte Frontschürze entsprechend in Szene gesetzt. Am Heck gibt es neue Leuchten mit leicht geänderter Optik. Keine nennenswerten Veränderungen erfährt der Innenraum, wo der Kunde je nachzwischen einem kleinen 6,5-Zoll-Display und zwei deutlich zeitgemäßeren Versionen mit 8,8 und 10,25 Zoll Diagonale wählen kann. Die Bedienung erfolgt per Touch, Dreh-Drücksteller, Sprachbefehl oder Lenkradtasten. Die Rückbank lässt sich im Verhältnis 40:20:40 teilen und auf Wunsch um 13 Zentimeter in der Länge verschieben. Eine sinnvolle elektrische Heckklappe kostet unverändert Aufpreis und eine Sitzheizung für die Fondsitze fehlt weiterhin im Angebot der. Deutlicher voneinander abgegrenzt sind jetzt die Ausstattungsvarianten X Line, Sportline und M Sport.