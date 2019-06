Um den Spagat zwischenzu schaffen, wurde das. Mehr Sturz und ein veränderter Nachlaufwinkel an der Vorderachse verbessern das Einlenkverhalten, während aufwendig konstruierte Gummilager Komfort ohne Abstriche bei dergewährleisten sollen. Dazu kommen noch eine veränderte Hinterachse, eine Carbon-Domstrebe vorne und jede Menge Versteifungen, damit die Karosserie dem Dynamikanspruch des Triebwerks und des Fahrwerks auch gerecht wird. So lange man sich auf guten Straßen oder der Rennstrecke befindet, geht die M-Gleichung dank des Allradantriebs und den Differenzialen hervorragend auf. Es ist beeindruckend, mit welcherund hoher Geschwindigkeit der X3 M Competition um die Ecken pfeift.

Dabei bleibt der 4,72 Meter lange Zweitonner stoisch ruhig und lässt sogar kleine Drifts zu. Es macht Spaß, sich den Münchner Sport-Crossover nach eigenem Gusto zu konfigurieren und dann diese Einstellung mit einem der beiden M-Knöpfe abzurufen. Bei der Agilität hält der Münchner mit seinem schärfsten Gegner Porsche Macan auf jeden Fall mit.

Sollen einen diese Augen aus der eigenen Garage anfunkeln, sind vorher 93.400 Euro fällig.



Im Autoalltag jedoch geht es häufig über schlechte Straßen, und da lässt einem der BMW X3 M Competition nicht viel Wahl. Sobald man das Fahrwerk und die Lenkung auf "Sport" oder "Sport Plus" stellt, werden. Die Lenkung ist ohnehin, erreicht dabei aber nicht die Mitteilungsfreude eines Porsche Macan. Also Lenkung und Fahrwerk auf "Comfort" stellen, Achtgangautomatik sowie die Gaspedalkennlinie mindestens auf "Sport" – so hat man auf öffentlichen Straßen mit dem BMW X3 M Competition am meisten Spaß. Der könnte einem an der Kasse aber bereits vergangen sein: Der BMW X3 M Competition steht ab September 2019 beim Händler und kostet mindestens