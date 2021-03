Obendrauf kommen noch einmalig 795 Euro brutto (668 Euro netto) Überführungskosten plus 499 Euro brutto (419 Euro netto) Vermittlungspauschale. Auf die Laufzeit von zwei Jahren liegen die(424 Euro x 24 plus 668 Euro plus 419 Euro). Diesind mit überschaubarenangegeben; sollte eine höhere Laufleistung gewünscht sein, muss der Leasinggeber direkt kontaktiert werden. Da es sich um einen Neuwagen mit Liefertermin August/September 2021 handelt, ist die Ausstattung gegen Aufpreis frei konfigurierbar. Serienmäßig an Bord des mindestens 97.900 Euro teuren BMW X4 M Competition: 21-Zoll-Felgen, Alarmanlage, DAB, Connected Package Professional, Live Cockpit Professional, WLAN-Hotspot sowie M Sportabgasanlage. Das Angebot ist zeitlich begrenzt bis zum 31. März 2021.