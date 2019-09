ieser BMW X6 ist ein Einzelstück! Pünktlich zur IAA in Frankfurt (12. bis 22 September 2019) wurde die dritte Generation des SUV-Coupés als. Dabei handelt es sich um einen Lack , derabsorbiert. So wirken Gegenstände für das menschliche Auge zweidimensional. Der so behandelte X6 wirkt auf den ersten Blick mattschwarz. Der Farbton. Bei genauerem Hinschauen, sind die Unterschiede zwischen Folierung und Coating aber deutlich zu erkennen. Während beim Samt immer auch einzelne Fasern zu erkennen sind, entpuppt sich das Schwarz von Vantablack als viel tiefer.

Die Schwachstelle des Hightech-Lacks: Er ist staub- und kratzerempfindlich.

Das Nano Coating soll sich wie eine Koralle anfühlen. Was wir leider nicht testen konnten – anfassen verboten! Vantablack ist anfällig: Zwar stellt Regen kein Problem dar, allerdings können Schmutzpartikel im Wasser Spuren auf dem Lack hinterlassen. Außerdem ist er kratzempfindlich. So ist das Coating zum jetzigen Zeitpunkt. Als optionale Sonderlackierung sehen wir Vantablack also nicht so schnell im BMW-Programm. Allerdings ist es denkbar, dass das schwärzeste Schwarz der Welt trotzdem den Weg in die Serienfertigung der Automobilindustrie findet. Beispielsweise alsoder die, die für Fahrassistenzsysteme nötig sind.