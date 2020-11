Ein E71 in vollem Ornat: hochwertige Verarbeitung, perfekt funktionierendes iDrive. ©Heycar/Hugo Pfohe GmbH

2008 kam derauf den Markt. Er basiert technisch auf der zweiten Generation des). Dermacht es möglich, präzise umundEine sportliche Fahrweise führt laut TÜV allerdings zu überdurchschnittlich. Auch gebrochene Federn sind kein Einzelfall.Amhäufen sich Beanstandungen wegen defekter Scheinwerfer. Die rückwärtige Beleuchtung sowie die Blinker sind aber weitgehend mängelfrei. An der Wirkung der Betriebs- und Feststellbremse gibt es in allen Jahrgängen so gut wie nie etwas zu kritisieren, auch dieDie Bremsscheiben erweisen sich ebenfalls als sehr resistent. Insgesamt macht derkeinen Hehl daraus, kein Ökomobil zu sein. Der Verbrauch ist hoch, und fast alle-Generationen triefen vor Öl an Motor und Getriebe und scheitern bereits in jungen Jahren viel zu oft bei der Abgasuntersuchung . Beachten sollte ein Käufer die weit überdurchschnittlichen Unterhaltskosten – hier geht's zum Kfz-Versicherungsvergleich!