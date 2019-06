BMW X7/E30: Nieren Swap

D

ie gigantischen Nieren des Luxus-SUVs BMW X7 scheiden die Geister. Jetzt ist Jason Cammisa von den Kollegen von Road and Track in die Diskussion eingestiegen und zeigt bei Instagram, wie groß die X7-Nieren wirklich sind. Er tauscht kurzerhand die Nieren des 80er-Jahre-Oldtimers 3er E30 mit denen des Luxus-SUVs. Das Ergebnis ist einfach nur lustig. Während die kleinen Nierchen des 3ers verloren inmitten des SUV-Grills wirken, steht das mehr als dreimal so große Kühlergitter beim E30 aufrecht über der Motorhaube und nimmt einen Großteil der Front ein.