Der erste eigenständige M seit dem M1 von 1978. Und dann so etwas. Eine riesiges, über fünf Meter langes, 2,21 Meter breites und 2,7 Tonnen schweres SUV mit 650 PS , das auf den Namen BMW XM hören soll. Bei der Vorstellung der Studie Ende 2021 war die Gemeinde entsetzt: Das Auto sei einfach nur obszön und völlig an der M-Philosophie vorbei gebaut. Im Netz hagelte es Kritik. Zu Recht? AUTO BILD ist den Koloss, der im März 2023 auf der Markt kommen soll, bereits gefahren.

Was wir noch sehen, sind riesige 23-Zoll-Räder, darunter XXL-Bremsen und am Heck je zwei vertikal angeordnete Endrohre in Hexagonalform. Und die sind nicht nur Show, die klingen auch nach was. Unter der Haube steckt der neue S68-Motor, der im aktuellen X7 M60i erstmals zum Einsatz kommt. Ein 4,4-Liter-V8-Biturbo mit 48-Volt-Bordnetz und einem in das Getriebe integrierten E-Motor. Der Testwagen leistet 650 PS Systemleistung und erzeugt zusammen mit der E-Maschine 800 Nm Drehmoment, später soll noch eine 750-PS-Version nachgeschoben werden.