Wie ein Z3 M Coupé fährt? In einer mittlerweile zehn Jahre alten AUTO BILD-Kaufberatung beschreibt Kollege Mario Pukšec das Erlebnis so: "Das mechanische Gaspedal versetzt sechs Drosselklappen in die Horizontale, der Reihensechser befolgt Befehle des rechten Fußes so verzögerungsfrei, wie es eben nur Saugmotoren können. Und er dreht so befreit, dass der Begrenzer bei 7600/min völlig überraschend eingreift."