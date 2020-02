BMW entwickelt einen crashsicheren Schlafsitz für X7 und 7er. Aktuell noch als Studie zu sehen, soll der Sitz bald in Serie kommen.

BMW Zero G Lounger (2020): Schlafsitz für luxuriöse Fahrzeuge — 24.02.2020

Sitzkomfort der Extraklasse soll der auf der CES in Las Vegas präsentierte "Zero G Lounger" von BMW vermitteln. Die Sitz-Studie zeigt, wie ein luxuriöser Schlafsitz im Serienzustand aussehen könnte. Als Test-Dummy dienen den Münchnern dabei zwei BMW X7, die speziell mit dem neuen Konzept-Sitz ausgestattet wurden. soll der auf derin Las Vegas präsentierte "" vonvermitteln. Die Sitz-Studie zeigt, wie ein lim Serienzustand aussehen könnte. Alsdienen den Münchnern dabei zwei BMW, die speziell mit dem neuen Konzept-Sitz ausgestattet wurden.

Komfort-Sitz mit Sicherheitssystemen

Schlafsitzes fürs Auto stellt vor allem die Sicherheitsingenieure vor große Herausforderungen. Erzeugt man aus Sitzfläche und Lehne eine ebene Liegefläche, besteht die Gefahr, bei einem Submarining" und wird beim Zero G Lounger durch eine abgewinkelte Geometrie umgangen. Insgesamt soll der Ruhesitz-Prototyp alle gängigen Sicherheitsanforderungen erfüllen und crashsicher sein. Dazu wurde der Sicherheitsgurt in den Sitz integriert, um auch in der Horizontalen den Fahrgast zu schützen. Außerdem ist der Liegestuhl mit "Cocoon-Airbags" ausgestattet, die den Insassen im Notfall vollständig umschließen und die aufgefangene Aufprall-Energie über die Sitzschiene absorbieren. Die Konzeption einesfürs Auto stellt vor allem dievor große Herausforderungen. Erzeugt man aus Sitzfläche und Lehne eine ebene Liegefläche, besteht die Gefahr, bei einem Unfall unter dem Beckengurt durchzurutschen. Dieses Phänomen nennt sich "" und wird beim Zero G Lounger durch eine abgewinkelte Geometrie umgangen. Insgesamt soll der Ruhesitz-Prototyp alle gängigenerfüllen und crashsicher sein. Dazu wurde der Sicherheitsgurt in den Sitz integriert, um auch in der Horizontalen den Fahrgast zu schützen. Außerdem ist der Liegestuhl mit "" ausgestattet, die den Insassen im Notfall vollständig umschließen und die aufgefangene Aufprall-Energie über die Sitzschiene absorbieren.

Sitzkonzept für Luxusfahrzeuge

Natürlich ist das Zero G Lounger Konzept nichts für den schmalen Geldbeutel. Vielmehr ist es eine Alternative zur bisher bequemsten Art BMW zu fahren, der Executive Lounge im 7er. Bei ihr wandert auf Knopfdruck die Rücklehne im Fond zurück und bietet so eine entspannte Relax-Position. Zusätzlich fährt der Beifahrersitz nach vorne und dient als Fußablage. Künftig könnte der Zero G Lounger als weitere Option im Konfigurator luxuriöser BMW-Modelle stehen. Dabei soll der Komfort-Stuhl innerhalb der nächsten Jahre auf den Markt kommen.