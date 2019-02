E ine Gefahr geht von quietschenden Bremsen nur selten aus. Vor allem bei sportlichen Bremsanlagen gehört das Quietschen oft sprichwörtlich zum guten Ton. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man die Stopper bei anhaltendem Quietschen aber trotzdem in einer Fachwerkstatt anschauen lassen. AUTO BILD verrät, warum die Bremsen manchmal quietschen.

Um ein Fahrzeug zum Stehen zu bringen, wird der feste Teil einer Bremse mit dem Bremsklotz oder Bremsbelag gegen den sich drehenden, mit dem Rad verbundenen Teil (also die Bremsscheibe oder -trommel) gepresst. Dabei entsteht vor allem Wärme. Wenn aber die beiden Teile nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind, kann auch eine ungewünschte Schwingung entstehen, die dann als Quietschen zu hören ist. Das passiert immer dann, wenn das Reiben und Gleiten ungleichmäßig ist, zum Beispiel also wenn der Bremsbelag immer wieder kurzzeitig (im Millisekundenbereich!) an der Scheibe klebt und sich löst.

Dass Bremsen zu quietschen beginnen, kann mehrere Gründe haben. Bei besonders sportlich abgestimmten Bremsen nimmt man das Quietschen als Preis für besonders fest zupackende Stopper manchmal sogar in Kauf. Normalerweise aber versuchen die Hersteller bei der Entwicklung einen Kompromiss zwischen Bremsleistung und Komfort (also keinem Quietschen) zu finden.

Wenn die Bremsen trotzdem quietschen, kann das daran liegen, dass:

Wenn die Bremssbeläge durch Bremsstaub oder aber zum Beispiel auch Blütenstaub verschmutzt sind, kann es beim Verzögern quietschen. Das gilt auch, wenn Rost auf den Bremsen ist – das passiert häufig, wenn der Wagen längere Zeit gestanden ist. In der Regel verschwindet das Quietschen von alleine, denn die Bremsen "reinigen" sich quasi von selbst. Anfangs sollte man allerdings behutsam in die Eisen steigen und so den Schmutz abtragen.Vor allem wenn nur die Belege, nicht aber die Scheiben gewechselt werden, muss man vorsichtig sein. Die Bremsbelege müssen angeschliffen und an die gebrauchten Scheiben angepasst werden, sonst quietscht es. Zinkpaste soll außerdem die Gleitfähigkeit der Bremsen erhöhen. Wird sie vergessen, kann es auch quietschen.Wer beim Bremsenwechsel aus Kostengründen nicht zu Original-Teilen greift, sondern bei einem Drittanbieter einkauft, hat mitunter das Problem, dass die Teile nicht zu einhundert Prozent zusammenpassen. Verschwindet das Quietschen nicht nach kurzer Zeit, liegt es wahrscheinlich an der Qualität der Teile, die nicht perfekt passen.Wenn die Bremsanlage durch zu starkes und zu langes Verzögern komplett überhitzt war, kann es sein, dass sich die Bremsscheiben verziehen oder die Scheiben und Beläge "verglasen". Durch die Wärme entsteht ein glasartiger Belag, der kaum mehr Reibwert hat. Viel schlimmer als das Quietschen ist, dass auch die Bremsleistung drastisch abnimmt.Neue Bremsbeläge und -scheiben sollten auf den ersten paar hundert Kilometern nicht überbeansprucht werden. So können sich beide Teile aneinander anpassen. Steigt man zu früh zu heftig in die Eisen, kann es zu unterschiedlicher Abnutzung der Reibflächen und zum dauerhaften Quietschen kommen. Trotzdem gilt natürlich: Lieber auch mit neuen Stoppern eine Vollbremsung machen als einen Unfall zu riskieren!