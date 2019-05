Streng genommen ist einnichts anderes als ein Elektrofahrzeug, das die benötigte elektrische Energie aus dem getankten Wasserstoff und dem Luftsauerstoff in einem kontinuierlich ablaufenden chemischen Prozess selbst gewinnt. Nachdem sich viele erfolglos an einer Brennstoffzelle versuchten, gibt es national wie international keinen nennenswerten Markt. Immerhin werden mitderzeit in Europa vier Fahrzeuge angeboten, die man als Serienmodelle bezeichnen kann. Die Fahrzeuge bieten –abgesehen von soliden Fahrleistungen und praktikablenden Vorteil, dass sie sich innerhalb von wenigen Minuten vollständig auftanken lassen.

Asiatische Hersteller wie Hyundai gehen das Thema Brennstoffzelle deutlich mutiger an.

In Fernost ist man da deutlich marktorientierter: Der chinesische Autohersteller Great Wall Motor beabsichtigt, Brennstoffzellenfahrzeuge als Teil seiner alternativen Energie-Roadmap zu entwickeln. Der Autohersteller erwarb 2018 einen Anteil von 51,01 Prozent an der Shanghai Fuel-Cell Vehicle Company von Dynavolt Tech und will die Brennstoffzelle ebenso in China durchsetzen, wie fast ein Dutzend anderer Firmen. Auf der Auto China in Schanghai stellte Grove Hydrogen Automotive seine ersten Serienfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb vor. Im Gegensatz zu den meisten in China präsentierten Brennstoffzellen-Fahrzeugen soll der Grove Obsidian ab 2020 in erster Linie Privatkunden ansprechen. Dazu will man sich mit dem chinesischen Energieriesen Sinopec Group verbünden, der aktuell Wasserstofftankstellen im Land baut. Der ganz große globale Durchbruch dürfte indes noch auf sich warten lassen: Bis 2025 sollen nach Angaben des Daten- und Informationsdienstes IHS Markit gerade einmal 150.000 Brennstoffzellenfahrzeuge auf dem Weltmarkt verkauft werden.