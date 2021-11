Was habenA110 und das Brompton-Faltrad gemein? Beide sind leicht, klein, schnell, aber leider auch teuer. Der französischekostet fast 70.000 Euro. Für das englische Faltrad muss man rund 2500 Euro hinlegen. Damit ist es satte 800 Euro teurer als das Basis-Brompton.

Titan

Leichtbau

Zoom Daumen hoch: Lässt man den hohen Preis außer Acht, kann das Brompton Superlight auf ganzer Linie überzeugen



Denn beim getesteten Exemplar handelt es sich um die Superlight-Version. Gabel, Hinterbau und Schutzblechstreben bestehen ausanstelle von Stahl. So bestückt, wiegt es 11,26 statt 12,15 Kilo. Macht also 90 Cent Aufpreis pro eingesparten Gramm – Zahlenfetischisten lieben so etwas. Aber spürt man denauch im Alltag? Jein!