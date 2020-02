B ST treibt die Faszination Elektro-Motorrad auf die Spitze. Die BST HyperTek ist radikal minimalistisch gezeichnet, beeindruckt mit ihren technischen Daten und soll in rund 18 Monaten beinahe unverändert auf die Straße kommen. Lego-Freunde fühlen sich an die Kreationen aus der Technic-Sparte der Dänen erinnert.

Keine Instrumente notwendig: Der Fahrer bekommt alls Infos auf ein Head-up-Display im Helm.

Wer seinen Blick kurz von derwegnimmt, sieht technische, die den Konstrukteuren mancher Verbrenner-Bikes Kopfschmerzen bereiten dürften. Der Elektromotor der HyperTek leistetund entwickeltmaximales Drehmoment. Diese Leistung trifft auf zirkaTrockengewicht. Das entspricht in etwa dem, was aktuelleauf die Waage bringen. Der Clou der HyperTek liegt dennoch an einer anderen Stelle. Sie soll laut Hersteller mit einerauf einevonkommen. Erweist sich das als realistisch, schauen die Fahrer manches benzinbetriebenen Bikes neidisch von der Zapfsäule aus hinter der HyperTek her. Zudem soll sich der Akku mit Gleichstrom in 30 Minuten wieder aufladen lassen., Wheeliecontrol,sowie weitere technische Helferlein sind trotz der optischen Abspeckkur an Bord. So sollte sich die HyperTek dynamisch bewegen lassen. Vor allem, da das volle Drehmoment sofort anliegt.