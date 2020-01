Vor rund 17 Jahren schickte Bürstner den Delfin erstmals als Wohnmobil auf die Straße. Die neue Modellreihe soll an den Erfolg von damals anknüpfen. Auf der CMT in Stuttgart zeigt sich der neue Camper erstmals der Öffentlichkeit.

E ines freut auf jeden Fall spontan: Der Name Delfin ist zurück. Kein bemüht elegan­tes Kunstwort wie Lyseo oder Ixeo, sondern ein Tier, das jeder vor Augen hat. Und das an Ur­laubstage am Meer erinnert. In seiner ersten Auflage als ines freut auf jeden Fall spontan: Der Name Delfin ist zurück. Kein bemüht elegan­tes Kunstwort wie Lyseo oder Ixeo, sondern ein Tier, das jeder vor Augen hat. Und das an Ur­laubstage am Meer erinnert. In seiner ersten Auflage als Wohnmobil ab 2003 fuhr der Bürstner Del­fin zu einem ansehnlichen Erfolg. An seinen starken Namen und da­mit die einstige Beliebtheit will der Hersteller aus Kehl nun wieder an­knüpfen: Der Delfin soll eine wie­dererkennbare Größe im Segment der Teilintegrierten werden. Auf der CMT in Stuttgart feierte er seine Premiere!

Bürstner Delfin (2020) kostet mindestens 53.000 Euro

Als Basis hatte Bürstner einst zum Renault Master gegriffen. Heute übernimmt der Citroën Jumper diese Aufgabe. Das hilft, den Einstiegspreis günstig zu hal­ten: Mit knapp 53.000 Euro setzt der einfachste Delfin ein Ausrufe­zeichen. Allerdings liefert ihn Bürstner dann als schlichten, wei­ßen Wagen, der sich auch innen recht nüchtern zeigt: Weder Kli­maanlage, Beifahrerairbag, Traktionskontrolle noch elektrisch verstellbare Spiegel sind in der Grundversion an Bord. All das liefert Bürstner im Paket für 3190 Euro – inklusive zweier Piloten­sitze, die dann sogar im Wohnraumstoff passend bezogen sind. Richtig schick tritt der Delfin allerdings erst mit dem 5990 Euro teuren Harmony­-Line-­Paket auf: Es bietet alles aus dem ersten Pa­ket, zudem setzen Farben außen schicke Akzente in Blau oder Braun. Dazu gibt es ein in Silbermetallic lackiertes Fahrerhaus, Rahmen­fenster, Aluräder und einiges mehr, zum Beispiel in die Rücken­lehnen gestickte Delfine. Auf das Können der eigenen Polsterei ist Bürstner besonders stolz.

Zum Marktstart gibt es den Bürstner Delfin mit fünf Grundrissen

Auch mit Fiat ­-Antrieb wird Bürstner die Delfin­-Neuauflage liefern. 1000 Euro Aufpreis kommen dafür in der einfachen 120­-PS-­Version dazu, alle anderen Motoren sind ebenso im Angebot wie das mit 3500 Euro sehr teure Automatikgetriebe. Bei den Grundrissen setzt Bürstner auf bewährte Lö­sungen. Zum Marktstart kommt der Delfin bereits in fünf Varian­ten, die alle Wünsche abdecken. So bietet der T 680 G (Länge: 6,93 Meter, ab 54.690 Euro) ein betont üppiges Querbad im Heck, ver­zichtet dafür auf ein festes Bett. Zum Schlafen lässt sich ein Hub­bett im Bereich der Sitzgruppe herunterfahren. Für alle anderen Grundrisse baut Bürstner dieses Hubbett auf Wunsch zusätzlich ein (1750 Euro).

Bürstner Delfin hat ein Bad mit schwenkbarer Wand