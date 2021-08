D as Große im Kleinen unterzubringen ist bei eine völlig neue Idee: einen Alkoven, der sich nur dann zeigt, wenn er im Einsatz ist. Damit fährt das Lyseo Gallery genannte Modell sparsam wie ein flacher Teilintegrierter, bietet im Stand jedoch enorm viel Raum. Noch sei der Gallery zwar ein Prototyp , "jedoch keine Zukunftsstudie", wie Bürstner-Chef Jens Kromer betont: "So, wie er hier steht, ist das Fahrzeug relativ seriennah." as Große im Kleinen unterzubringen ist bei Wohnmobilen schon immer eine Aufgabe gewesen. Smarte Lösungen zum Falten und Klappen trumpfen stets auf, wenn es um das Wohnen unterwegs geht. Zu diesem Thema präsentiert Bürstner nun. Noch sei der Gallery zwar ein, "jedoch keine Zukunftsstudie", wie Bürstner-Chef Jens Kromer betont: "So, wie er hier steht, ist das Fahrzeug relativ seriennah."

Bürstner Lyseo Gallery: Das Dachteil wird quasi aufgepumpt

So sieht es im aufgeklappten Dachteil aus. Die Wände bestehen aus doppellagigem Spezialgewebe, in das Luft gepumpt wird. Dadurch richtet sich das Dach auf. ©Magali Hauser / AUTO BILD Kompressor in der Heckgarage läuft an (der aktuell noch nicht den Serienstand abbildet), und was dann folgt, löst tatsächlich einen Aha-Effekt aus: Innerhalb von 90 Sekunden pumpt Luft ein doppellagiges Spezialgewebe auf und drückt so das vordere Dachteil in die Höhe. Der Als Lyseo TD 685 und TD 695 Gallery wird er künftig seine eigenen Modellbezeichnungen erhalten. Damit wird das luftige Dach nicht als Ausstattungsoption bestellbar sein, sondern einen eigenen Grundriss abbilden. Eine gute Entscheidung, wie schon der erste Blick ins Innere zeigt. Hier fällt nicht nur sofort das nobel-loungige, dennoch moderne Mobiliar auf, sondern auch eine feste Treppe, die an der rechten Seite in die obere Etage führt. Sie dient zugleich als Schrank. Dann drückt Tim Niedick, der bei Bürstner die Exterieur-Entwicklung leitet, einen Knopf. Einin der Heckgarage läuft an (der aktuell noch nicht den Serienstand abbildet), und was dann folgt, löst tatsächlich einen Aha-Effekt aus:Der Kompressor muss nur alle zehn Stunden nachpumpen.

Leicht, gut isoliert und extrem haltbar

Während der Fahrt ist das Dachteil eingeklappt. Dadurch verringert sich der Luftwiderstand. Der Camper fährt dann wie ein flacher Teilintegrierter. ©Magali Hauser / AUTO BILD Wird ein Ventil geöffnet, strömt die Luft aus den Kammern. Das Dach sinkt von alleine zurück in seine Ruheposition. Im nächsten Schritt steht Feinschliff an, auch Tests folgen für das Gallery-Konzept. Zu Themen wie Schneelast, Isolationsgrad und Windsicherheit muss sich die Entwicklung nun beweisen. Untersuchungen in einem Windkanal sichern dabei die Berechnungen ab. Dort tobt ein Sturm mit 180 km/h gegen das Dach. Ein deutscher Lieferant mit Expertise in technischen Textilien hat das Bauteil mitentwickelt und konfektioniert. Die Lösung, an der auch Pneumatik-Ingenieure getüftelt haben, ist unter verschiedenen Aspekten innovativ. Zum einen wird das Dach in Serienform nur rund 25 Kilogramm wiegen, mit bis zu sieben Zentimetern Luftpolster gut isolieren und zudem extrem haltbar sein.Im nächsten Schritt steht Feinschliff an, auch Tests folgen für das Gallery-Konzept. Zu Themen wie Schneelast, Isolationsgrad und Windsicherheit muss sich die Entwicklung nun beweisen. Untersuchungen in einem Windkanal sichern dabei die Berechnungen ab. Dort tobt ein Sturm mit 180 km/h gegen das Dach.

Viel Raum im Stand, weniger Luftwiderstand während der Fahrt