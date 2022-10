Die Weiterentwicklung der schicken Konzeptstudie Bürstner Gallery . Und vielleicht steckt auch ein bisschen was vom Hymer VisionVenture in ihm. Das Showcar stand 2019 auf dem Caravan Salon und hatte ein über feste Treppenstufen erschlossenes aufblasbares Aufstelldach, dessen Luftbalg aus thermoplastischen Polyurethan-Hohlfasern (Elastollan) bestand. Ziemlich viel Zukunft also. Der Grundriss ähnelt dem des Lyseo TD 644 G, bietet aber statt der separaten Dusche die Treppe.