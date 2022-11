Ein Bilderbuch-Reisecaravan für zwei. Wie seine Geschwister ist er 2,32 Meter breit, was ihn in Verbindung mit seiner moderaten Länge angenehm handlich macht. Nur mal zum Vergleich: Ein aktueller VW Golf ist mit Außenspiegeln auch schon 2,07 Meter breit. Und mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1360 Kilo (natürlich nur in Serienausstattung) ist er auch für Zugwagen aus der Kompaktklasse interessant.