as wird teuer! In Großbritannien wurde einverwickelt. Aktuell gibt es nicht viele Informationen zu dem Crash – aber es macht den Anschein, als sei der silberne Jaguar XE auf den in der Basis 2,86 Millionen Euro teuren und auf 500 Exemplare limitierten Bugatti Chiron aufgefahren. Sollte der Jaguar-Fahrer Schuld haben, muss er seiner Versicherung einiges erklären!

Passiert ist der Unfall augenscheinlich auf einer schmalen britischen Landstraße. In dem kurzen Video ist zu sehen, wie die beiden Autos nur ein paar Meter auseinanderstehen. Die Front des Jaguar ist eingedrückt, doch der. Heckschürze, Diffusor und Auspuff des 1500 PS starken Hypersportwagens sind beschädigt. Hinzu kommt, dass auch die Rückleuchte, die beim Chiron aus einem Bauteil besteht, kaputt ist. Ohne zu übertreiben, dürfte dieliegen, was die Versicherung des Jaguar-Fahrers (sofern schuldig) nicht unbedingt freuen dürfte.

Der schwarze Bugatti Chiron mit dem britischen Kennzeichen "S 41" ist in den sozialen Netzwerken übrigens kein unbekanntes Auto. Es gehört Aleem Iqbal, besser bekannt unter seinem Pseudonym Lord Aleem. Der Brite ist Youtuber und besitzt gemeinsam mit seinem Vater die Luxusautovermietung "Platinum Executive Travel" (PET) in Birmingham, die neben Modellen von Lamborghini , Ferrari und Rolls-Royce auch den, beispielsweise für Musikvideo-Drehs. Kolportierter Preis:! Auf diese Einnahmen muss PET jetzt wohl einige Zeit verzichten, während der Chiron repariert wird. Ob Aleem zum Zeitpunkt des Unfalls selbst am Steuer saß, ist nicht bekannt. Auf Social Media hat der sonst so aufgeschlossene Aleem bisher keine Stellung zum Crash genommen.