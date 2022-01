1500 PS starken und knapp drei Millionen Euro teuren Bugatti Chiron die magische 400-km/h-Marke knacken. Und auch wenn es verrückt klingen mag: Sicherheit hat für ihn dabei oberste Priorität! Sonntagmorgen, 3:55 Uhr in der Nähe von Wittenberg. Radim Passer macht sich auf den Weg – er will mit seinemstarken und knapp drei Millionen Euro teurenknacken. Und auch wenn es verrückt klingen mag:hat für ihn dabei

OBD-Adapter Jetzt den Carly-Adapter bestellen und mit Rabattcode AUTOBILD 15 % sparen! Fehlerdiagnose, Codierung und Gebrauchtwagen-Check: Mit dem OBD-Adapter für Android und iOS holst du dir die Kontrolle über dein Auto zurück! Zum Angebot In Kooperation mit



Verkehr – hier soll der Highspeed-Run stattfinden. Dieser Teil der Autobahn ist Speedjunkie Passer gut bekannt, denn es ist nicht sein erster Rekordversuch. Neben dem Ein zehn Kilometer langer Autobahnabschnitt der A2 . Schnurgerade, dreispurig, kaum– hier soll der Highspeed-Run stattfinden. Dieser Teil derist Speedjunkie Passer gut bekannt, denn es ist. Neben dem Chiron besitzt der Petrolhead auch den 1001 PS starken Vorgänger Bugatti Veyron . Die Höchstgeschwindigkeit des Veyron liegt bei 407 km/h. Und während es schätzungsweise 99 Prozent aller Bugatti-Besitzer reicht zu wissen, dass ihr Auto so schnell fahren könnte, wollte Passer die Grenzen des Machbaren auslosten – legal und so sicher wie möglich. Dieses Vorhaben sollte sich allerdings schwierig gestalten.

2015 schafft Passer mit seinem Veyron 402,5 km/h



Der erste Versuch an einem frühen Morgen im April 2011 scheiterte an zu niedrigen Temperaturen, wodurch die Reifendrucksensoren gestört wurden. Die Folge: Der Topspeed-Modus des Veyron wurde nicht freigegeben. Nur ein Jahr später kehrte Passer mit seinem Veyron zurück nach Wittenberg, aber dieses Mal stoppte ihn ein Getriebe-Problem. Aufgeben kam für den Tschechen jedoch nicht infrage! Drei Jahre später der dritte Versuch – Bingo! Im Mai 2015 konnte er endlich die 400-km/h-Marke durchbrechen. Das Messgerät zeigte unglaubliche 402,5 km/h an. Damaliger Weltrekord für einen auf öffentlichen Straßen erreichten Topspeed. Doch Passer wollte mehr!



Chiron gecheckt – Bugatti gibt sein Okay

Chiron ausgeliefert wurde, wusste Radim Passer sofort, dass er mit dem 1500 neuen Topspeed-Run probieren wollte. Bis zur finalen Umsetzung sollte es allerdings weitere drei Jahre dauern. Im Juli 2021 ist es dann schließlich so weit. Im Vorfeld der 400-km/h-Fahrt wird der Chiron zur kompletten Durchsicht in die Fabrik nach Molsheim geschickt und Als 2018 seinausgeliefert wurde, wusste Radim Passer sofort, dass er mit dem 1500 PS starken Hypersportwagen einenprobieren wollte. Bis zur finalen Umsetzung sollte es allerdings weitere drei Jahre dauern. Im Juli 2021 ist es dann schließlich so weit. Imund Bugatti gibt das Okay.

Neben einer minutiösen Vorbereitung erfordert das Vorhaben einen Start zu früher Stunde. Sonntagmorgen um 3:55 Uhr bricht Passer zusammen mit seinem Team und einigen Bekannten auf. Der eigentliche Highspeed-Run startet um 4:50 Uhr, nachdem der Highspeed-Key des Chiron im Stand umgedreht ist. In dem kürzlich hochgeladenen Video ist die Fahrt von Anfang bis Ende ungeschnitten zu sehen.

Von 200 auf 300 km/h in unter zehn Sekunden



200-300 km/h dauern im Video knapp zehn Sekunden. Interessant zu beobachten ist, dass bei GPS-Speed 301 km/h der Tacho 315 km/h anzeigt – eine geringe Tachoabweichung ist keine Besonderheit, doch im Laufe des Videos kehrt sich dieser Effekt plötzlich um. Erst einmal beschleunigt der 8,0-Liter-W16 mit vier Turboladern und 1500 PS den Chiron immer weiter. Bei über 340 km/h – also Regionen in denen sich selbst die stärksten Nach einem kurzen Linksknick gibt Passer bei Minute 1:13 Gas. Der Chiron marschiert in einer unglaublichen Geschwindigkeit nach vorne. Die Zahlen im eingeblendeten Tacho (plus GPS-Geschwindigkeit) kommen kaum hinterher.im Video. Interessant zu beobachten ist, dass bei GPS-Speed 301 km/h der Tacho 315 km/h anzeigt – eine geringe Tachoabweichung ist keine Besonderheit, doch im Laufe des Videos kehrt sich dieser Effekt plötzlich um. Erst einmal beschleunigt der 8,0-Liter-W16 mit vier Turboladern und 1500 PS den Chiron immer weiter. Bei über 340 km/h – also Regionen in denen sich selbst die stärksten Supersportwagen km/h um km/h an ihren Topspeed kämpfen – wandert der Tacho im Chiron noch in Fünf-km/h-Schritten weiter.

"Have a nice day"!