ist es als erstem Autohersteller gelungen, schneller alszu fahren – also mehr als 490 km/h! Laut Bugatti beschleunigte Testfahrer Andy Wallace den seriennahen Prototypen auf Basis des Hypersportlers Chiron am 2. August 2019 auf, das sind exakt. Bugatti-Chef Stephan Winkelmann bejubelte die Fahrt als "Meilenstein für die Ewigkeit" und dankte dem Team für die "herausragende Leistung". Eine verplombte GPS-Box zeichnete die Fahrt auf, das offizielle Zertifikat gab es von der

Die Strecke wurde vor der Rekordfahrt mit speziellen Matten gereinigt.

Für die Rekordfahrt wählte Bugatti die Strecke auf dem VW-Testgelände in(Niedersachsen) mit einerlangen Gerade auf der 21 Kilometer langen, dreispurigen Schnellfahrbahn. Vor dem Fahrversuch wurde die Strecke von Steinchen und Split befreit.Andy Wallace tastete sich nach eigenem Bekunden ab 300 km/h in 50-km/h-Schritten an die Rekordgeschwindigkeit heran, um jede Veränderung am Auto im Auge zu behalten. Nach einer Einführungsrunde hatte er dann beim Herausfahren aus derbereits 200 km/h drauf, um auf der Geraden Topspeed zu erreichen. An einem definierten Punkt bei Kilometer 6,8 bremste er den Chiron wieder aufab und fuhr in die Südkurve. Ab dem Start gab er Vollgas, pro Sekunde legte Wallace mit dem Chironzurück – das verlangte allerhöchste Konzentration! Das britische Automagazinveröffentlichte ein Video mit Eindrücken von der Fahrt.