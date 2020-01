Die viertürige Bugatti-Studie Galibier aus dem Jahr 2009 übernahm Designelemente des Hypersportlers Veyron.

Hier geht's zu den Angeboten Bugatti Gebrauchtwagen

Als. Den W16 des Chiron schließt der Bugatti-CEO aus. Dem aktuellen Trend folgend wäre ein SUV als zweite Karosserievariante wahrscheinlich. Aber auch ein viertüriger Gran Turismo ist denkbar, analog zur Studie Galibier aus dem Jahr 2009 . Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Wer bei "Bugatti", "SUV" und "Elektroauto" jetzt an eine Plattform aus dem VW-Konzern denkt, liegt falsch:Um mangelnde Exklusivität müssten sich zukünftige Kunden also keine Sorge machen, außerdem entstünde auch dieses Bugatti-Modell nur in sehr kleiner Auflage. Winkelmann spricht von einer niedrigen vierstelligen Stückzahl.