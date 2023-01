Bugatti gilt als eine der exklusivsten Automarken der Welt. Der Run auf die französischen Hypersportwagen ist so groß, dass es sich der Autobauer aus dem Elsass leisten kann, seine Kundschaft selbst auszusuchen – und dem Vernehmen nach sogar eine Schwarze Liste führt, wer keinen Bugatti (mehr) erwerben darf.

Auf dieser finden sich überraschenderweise einige prominente Namen wieder: von Box-Legende Floyd Mayweather über Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button bis hin zu X-Factor-Erfinder Simon Cowell. Doch während der Bugatti-Bann bei allen damit zu tun hat, dass sie ihre bereits erworbenen Edelkarossen irgendwann weiterverkauften, was bei den Franzosen gar nicht gut ankam, steht an der Spitze der Liste ein Mann, der seinen Bugatti noch in der Garage stehen hat: Tom Cruise.