Die Ladeleistung, immerhin. Auf der Suche nach einer Schwäche bleibt man bei den 88 kW hängen, die der vollelektrische BYD Dolphin beim Laden maximal aufnehmen kann. Eine halbe Stunde von 30 bis 80 Prozent (also den 60-kWh-Akku zur Hälfte nachladen), das ist nicht schnell. Aber das war es dann auch fast.

Der BYD Dolphin teilt sich eine Plattform mit dem Seal



Wie der Seal ist der Dolphin mit den modernen LFP-Blade-Akkuzellen ausgestattet. Auch hier platzsparend in der Cell-to-Body-Bauweise in das Fahrzeug integriert. Und wie der Seal steht auch der Dolphin auf der neuen E-Plattform 3.0 von BYD. Dass die maximale Ladeleistung dennoch nur 88 kW beträgt, ist lediglich ein kleiner Makel.

Die Bedienung unter anderem der Fahrstufen über Drehregler unterhalb des großen Bildschirms ist etwas fummelig. Die Sitze sind okay, haben allerdings nicht die Qualität wie im Seal.

Qualität habe ihren Preis, sagen die Chinesen



Auf der Handlingstrecke stellt sich ein Auto vor, das mit gut 200 PS ausreichend Kraft auf die Vorderachse bringt. Mit sieben Sekunden auf Tempo 100 ist der BYD Dolphin kein Spurtwunder, das will das bewusst eher praktische Auto aber auch gar nicht sein. Bremsen, Lenkung – alles so, dass man beim ersten Eindruck keinen Unterschied zu traditionellen europäischen Herstellern erkennen kann.

Dass der Dolphin in der von uns gefahrenen Variante bis an die 40.000-Euro-Marke kommt, mag erschrecken. Ist aber von BYD so gewollt. Qualität habe ihren Preis, sagen die selbstbewussten Chinesen. Bestellen kann man ihn ab Sommer 2023. Erste Auslieferungen sollen dann Ende 2023 folgen.