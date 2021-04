B esitz belastet, lautet Ihre Devise? Dann haben wir hier was für Sie! Den Van-artigen und praktischen Im Alter sind sie erstaunlich solide. Und in monetärer Hinsicht hält sich der Besitz in angenehmen Grenzen. Denn mehr als 2000 Euro muss man hier für keinen hinblättern. esitz belastet, lautet Ihre Devise? Dann haben wir hier was für Sie! Den Van-artigen und praktischen Suzuki Splash , den niedlichen und ultrakurzen Cityflitzer VW Lupo , den kompakten Honda Civic mit Hang zum Fahrspaß und die wunderbar komfortable erste Generation der Mercedes C-Klasse . Alle vier eint:. Und in monetärer Hinsicht hält sich der Besitz in angenehmen Grenzen. Denn

Suzuki Splash: Solider, kleiner Hochsitz

Weitgehend baugleich teilen sich Agila B und Splash auch die Antriebe, den Opel gab es allerdings auch als LPG-Version. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

9990 Euro kostet der Splash als Neuwagen in der Basis. Dafür gab es auf 3,71 Meter Länge überraschend viel Platz, vier Airbags, E-Fenster vorn und eine geteilte Rückbank. Lässig: der Wendekreis von nur zehn Metern. Ähnlich überschaubar fällt der Durst aus. 2008 begnügte sich der Japaner im Test mit mickrigen 5,9 Litern – da reicht der 45-Liter-Tank für fast 800 Kilometer. Der knurrige Dreizylinder kommt mit dem rund eine Tonne wiegenden Splash gut zurecht. Der große Benziner eignet sich aber besser für Langstrecken, verbraucht einen knappen Liter mehr. Der Eins-Nuller wird ähnlich häufig angeboten wie der 86 oder 90 PS (ab 2010) starke Vierzylinder. Eine Ausnahmeerscheinung ist der Diesel mit 75 PS. So oder so: Die straffen Sitze mit einer Sitzhöhe von 63 cm (wie im VW T-Cross) gefallen auf Anhieb. Wichtiger: Auch im Alter ist der Splash erstaunlich fit.

Technische Daten: Suzuki Splash 1.0
Motor Dreizylinder/vorn quer
Ventile/Nockenwellen 4/2
Hubraum 996 cm³
Leistung 48 kW (65 PS) bei 6000/min
Drehmoment 90 Nm bei 4800/min
Höchstgeschw. 160 km/h
0–100 km/h 15,6 s
Tank/Kraftstoff 45 l/Super
Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad
L/B/H 3715/1680/1590 mm
Kofferraumvolumen 225-1050 l
Leergewicht/Zuladung 1060/425 kg

Kosten: Suzuki Splash 1.0
Unterhalt
Testverbrauch 5,9 l S/100 km
CO2 135 g/km
Inspektion 130-250 Euro
Haftpflicht (17)* 538 Euro
Teilkasko (15)* 49 Euro
Vollkasko (14)* 265 Euro
Kfz-Steuer (Euro 4) 20 Euro

Ersatzteilpreise**
Lichtmaschine 466 Euro
Anlasser 290 Euro
Wasserpumpe 231 Euro
Zahnriemen entfällt, Steuerkette
Nachschalldämpfer 285 Euro
Kotflügel vorn links, lackiert 721 Euro
Bremsscheiben und -klötze 370 Euro

*Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

VW Lupo: Das brave Wölfchen

Der Lupo wurde zwischen 1998 und 2005 fast eine halbe Million Mal gebaut. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

Die knackige Kürze des Lupo ließ sein 30 Zentimeter längerer Nachfolger vermissen. In den Kofferraum des Fox passte zwar eine Bierkiste mehr, so erfolgreich wie der Lupo wurde er aber trotzdem nie. Den Up schrumpfte VW daher wieder auf Lupo-Maße. Unser Test-Lupo hat den Basismotor unter der Haube und im Handschuhfach die Neuwagenrechnung. Sie verrät: Die Vorbesitzerin orderte kein einziges Extra und legte inklusive Überführung und Zulassung 21.420 Mark auf die Theke. In den folgenden 21 Jahren wurde der Lupo nur 77.000 Kilometer bewegt und vorbildlich gepflegt. Bei der Probefahrt klingelt der Motor, denn das Auto stand mit Sprit im Tank ein ganzes Jahr. Hochoktaniges macht den 1.0er wieder klopffest, eine Wäsche lässt das Softblue wieder erstrahlen. In Kurven taucht die Karosserie tief in die weichen Federn, auf der Autobahn krakeelt der kleine Vierzylinder bei Tempo 140 mit fast 5000 Touren – das brave Kerlchen bevorzugt die gemütliche Tour. Wer Radau will, sucht nach einem Lupo GTI (125 PS und Xenonlicht). Der kostet bei ähnlicher Laufleistung aber das Zehnfache!

Technische Daten: VW Lupo 1.0
Motor Vierzylinder/vorn quer
Ventile/Nockenwellen 2/1
Hubraum 999 cm³
Leistung 37 kW (50 PS) bei 5000/min
Drehmoment 86 Nm bei 3000/min
Höchstgeschw. 152 km/h
0–100 km/h 17,9 s
Tank/Kraftstoff 34 l/Super
Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad
L/B/H 3525/1639/1460 mm
Kofferraumvolumen 130-830 l
Leergewicht/Zuladung 955/425 kg

Kosten: VW Lupo 1.0
Unterhalt
Testverbrauch 6,8 l S/100 km
CO2 163 g/km
Inspektion 250-450 Euro
Haftpflicht (17)* 507 Euro
Teilkasko (15)* 44 Euro
Vollkasko (14)* 85 Euro
Kfz-Steuer (Euro 4) 67 Euro

Ersatzteilpreise**
Lichtmaschine 568 Euro
Anlasser 439 Euro
Wasserpumpe 165 Euro
Zahnriemen 444 Euro
Nachschalldämpfer 224 Euro
Kotflügel vorn links, lackiert 1047 Euro
Bremsscheiben und -klötze 409 E

*Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Honda Civic: Günstiger Raumriese aus Japan

Kein Flachmann: Anno 2000 sorgte der Hochdach-Civic für Aufsehen in der Kompaktklasse. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

"Der fährt sich super", wirbt Autohändler Mo von Cartierre Automobile aus Winsen an der Luhe. Und recht hat er – dabei ließ das der etwas mitgenommene Zustand des Civic nicht unbedingt erwarten. Der Motor dreht fein und gleichmäßig hoch, die Kupplung schnappt sauber zu, und die fünf Gänge lassen sich knackig durchschalten – so einfach, so spaßig. Für 799 Euro gibt es hier einen Ersthand-Honda, bei dem die Pflege in den letzten Jahren zwar etwas zu kurz gekommen ist. Doch mit etwas Silikonspray laufen die E-Fenster wieder sauber in ihren Führungen, spulen sich die Anschnallgurte wieder komplett auf. Den Rest erledigt eine ordentliche Innenraumreinigung. Die siebte Civic-Generation legte bei den Maßen überraschend stark zu, entsprechend üppig sind die Platzverhältnisse. Die Proportionen gefallen nicht jedem – ein Grund, warum der solide Civic im Alter ein Schnäppchen ist. Wer sich vom Design nicht abschrecken lässt, bekommt hier viel Qualität für ganz kleines Geld – wusste auch ein pfiffiger Kunde, der das Schnäppchen nach unserer Testfahrt gleich mitnahm.

Technische Daten: Honda Civic 1.4i LS
Motor Vierzylinder/vorn quer
Ventile/Nockenwellen 1/4
Hubraum 1396 cm³
Leistung 66 kW (90 PS) bei 5600/min
Drehmoment 130 Nm bei 4300/min
Höchstgeschw. 176 km/h
0–100 km/h 12,2 s
Tank/Kraftstoff 50 l/Super
Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad
L/B/H 4285/1695/1495 mm
Kofferraumvolumen 370-1050 l
Leergewicht/Zuladung 1205/395 kg

Kosten: Honda Civic 1.4i LS
Unterhalt
Testverbrauch 6,5 l S/100 km
CO2 165 g/km
Inspektion 280-470 Euro
Haftpflicht (17)* 638 Euro
Teilkasko (15)* 60 Euro
Vollkasko (14)* 214 Euro
Kfz-Steuer (Euro 4) 94 Euro

Ersatzteilpreise**
Lichtmaschine 1130 Euro
Anlasser 819 Euro
Wasserpumpe 471 Euro
Zahnriemen 369 Euro
Nachschalldämpfer 458 Euro
Kotflügel vorn links, lackiert 870 Euro
Bremsscheiben und -klötze 396 Euro

*Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Mercedes C 220 Elegance: Youngtimer-Benz im Preistal

Selten und chic: Das rote Interieur der C-Klasse fällt auf jeden Fall auf. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

Der Mercedes bekam auf die Mütze, belegte im ersten Test 1993 in AUTO BILD gegen Audi 80 2.6 E und BMW 320 i punktgleich mit dem älteren Audi nur den zweiten Platz. Zu wenig für einen neuen Stern. Teuer, undynamisch, zu hohes Gewicht, kein Verbrauchsvorteil gegenüber den klangvolleren Sechszylindern der Konkurrenz. Und bei der Verarbeitung auch nicht das Gelbe vom Ei, vor allem wenn man aus dem Audi umstieg. Dazu eine zu lang übersetzte und mürrische Handschaltung, die nur ein Urteil zuließ: lieber 3370 Mark in die Automatik stecken. Eines aber beherrschte die C-Klasse schon vor fast 30 Jahren wie kein Zweiter: das Komfort-Kapitel. Und das spürt man heute noch beim Fahren – selbst mit dem Handschalter und fast einer viertel Million Kilometern auf der Uhr – genial! Dass diese C-Klasse in zwei Jahren das H-Kennzeichen tragen darf, hat sich kaum rumgesprochen. Jetzt zuschlagen!

Technische Daten: Mercedes C 220 Elegance
Motor Vierzylinder/vorn längs
Ventile/Nockenwellen 4/2
Hubraum 2199 cm³
Leistung 110 kW (150 PS) bei 5500/min
Drehmoment 210 Nm bei 4000/min
Höchstgeschw. 210 km/h
0–100 km/h 9,9 s
Tank/Kraftstoff 62 l/Super
Getriebe/Antrieb Fünfgang/Hinterrad
L/B/H 4487/1720/1424 mm
Kofferraumvolumen 430 l
Leergewicht/Zuladung 1450/440 kg

Kosten: Mercedes C 220 Elegance
Unterhalt
Testverbrauch 10,8 l S/100 km
CO2 256 g/km
Inspektion 250-350 Euro
Haftpflicht (17)* 693 Euro
Teilkasko (15)* 57 Euro
Vollkasko (14)* 126 Euro
Kfz-Steuer (Euro 4) 161 Euro

Ersatzteilpreise**
Lichtmaschine 690 Euro
Anlasser 404 Euro
Wasserpumpe 393 Euro
Zahnriemen entfällt, Steuerkette
Nachschalldämpfer 328 Euro
Kotflügel vorn links, lackiert 952 Euro
Bremsscheiben und -klötze 413 Euro

*Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive

Fazit: Vier Gebrauchte mit toller Qualität zum klitzekleinen Kurs – herrlich! Der Benz ist schon so nah am Youngtimer, dass man ihn eher wegstellen und schonen möchte. Für den Alltag eignen sich Splash, Lupo und Civic viel besser. Test: Vier Gebrauchte bis 2000 Euro zur Galerie Vier Gebrauchte mit toller Qualität zum klitzekleinen Kurs – herrlich! Der Benz ist schon so nah am Youngtimer, dass man ihn eher wegstellen und schonen möchte. Für den Alltag eignen sich Splash, Lupo und Civic viel besser.