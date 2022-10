Es war ein langer Weg: vom berühmten Pink Cadillac , offen, glitzernd in der Sonne, so dekadent, pur amerikanisch ... bis zum Cadillac XT4 mit Zweiliter-Diesel aus einem Opel . Und es war kein guter Weg.

Was waren das für Zeiten: Die US-Luxusmarke von GM verkauft in den 40er- bis 70er-Jahren Sehnsuchtsmodelle, die zu Stilikonen mit Chrom und Heckflossen werden. Doch irgendwann biegen diese Straßenkreuzer falsch ab und tauchen Jahrzehnte später als klobige Blechboxen wie der Cadillac Escalade oder der CTS wieder auf.

Jahr für Jahr verliert Cadillac an Bedeutung. Bei uns wird derzeit offiziell nur ein SUV namens XT4 angeboten, und über das schreibt AUTO BILD: "Bekanntes aus dem GM-Baukasten, und ein Muster an geschmeidiger Laufkultur ist er auch nicht." Es gibt drei Sterne, mit viel Wohlwollen.

Jetzt mit LED statt Chrom in der Front: Reporter Hauke Schrieber am Cadillac Lyriq.

Kein Wunder, dass kaum jemand in Deutschland den kauft. 2021 wurden 249 Cadillac bei uns neu zugelassen, davon 40 importierte Escalade. In den ersten acht Monaten 2022 waren es 124 XT4 – viele dürften Eigenzulassungen des Herstellers sein. Eine Marke verschwindet.

Ab 2030 keine Cadillac mit Verbrenner mehr



Nun aber kommt das Cadillac-Comeback! Die GM-Konzernmarke will ab sofort spannende, rein elektrische Modelle vorstellen und ab 2030 den Verkauf von Verbrennern komplett einstellen. (Cadillac V ESV: erste Fahrt im 682 PS starken V8)

Kommen Cadillac Lyriq und Celestiq auch zu uns?



Erste kurze Testfahrten bescheinigen dem Lyriq eine (typisch amerikanische) Komfort-Abstimmung. Der Verbrauch soll durch ein ausgeklügeltes Rekuperationssystem verbessert werden. In den USA startet das fünf Meter lange SUV bei 62.990 Dollar (Allrad später ab 64.990). Ob der Lyriq auch zu uns kommt, ist noch offen – aber nicht unwahrscheinlich.

Cadillac kündigt an, die Studie Celestiq ab Dezember 2023 in Serie zu produzieren!

Doch Cadillac lässt mit noch mehr aufhorchen: Die Amis kündigen an, die Studie Celestiq ab Dezember 2023 in Serie zu produzieren. Das Elektro-Flaggschiff soll mit 111-kWh-Akku und bis zu 483 Kilometer Reichweite auf den Markt kommen. Für den Antrieb sorgen zwei E-Maschinen mit einer kombinierten Leistung von 600 PS und maximal 868 Nm Drehmoment.

Der Preis für den Celestiq soll jenseits der 300.000-Dollar-Marke starten. Zusätzlich will Cadillac mit dem Hybrid-Projekt GTP Hypercar 2023 auf die Rennstrecke von Le Mans zurückkehren.

Cadillac nutzt Einkaufszentren als Showrooms



Während in den großen Cadillac-Showrooms Nordamerikas noch nichts vom Comeback-Spirit zu spüren ist, geht die GM-Tochtermarke jetzt den Vertriebsweg der neuen Konkurrenz: Wie ein Start-up mietet sich Cadillac in Pop-up-Läden in großen Einkaufszentren ein, um den Menschen dort die Geschichte der Wiederauferstehung zu erzählen.