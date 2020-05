D

ie fünfte Generation von Cadillacs Edel-SUV Escalade ist zwar noch nicht im Verkauf, doch jetzt sind schon die Preise für den neuen durchgesickert. Die Seite " Cadillac Society " will die offizielle Preisliste erhalten haben.Damit ist er nur 1000 Dollar (ca. 920 Euro) teurer als sein Vorgänger – obwohl die Neuauflage bereits in der Basis unter anderem mit drei Bildschirmen im Innenraum und komplett neuem Fahrwerk kommt.Da geht natürlich noch mehr.und ist damit deutlich teurer als der Vorgänger. Dessen Preisliste endete bei 92.295 Dollar (rund 84.950 Euro). Der neue Cadillac Escalade geht in den USA Ende 2020 an den Start, ob er auch nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Hier gibt es alle Infos zur fünften Generation des Luxus-SUVs