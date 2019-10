Cadillac XT6 (2019): Test, Fahrbericht, Motor, Technik

it dem neuenhaben die Amerikaner vor allems wie Audi Q7 oder Mercedes GLE . Mit einer, bis zu sieben Sitzplätzen und seinem selbstbewussten Design trifft er ins Herz des Segments. Allerdings haben die Cadillac-Interessenten beim Antrieb keine Wahl. Aktuell ist der Luxusoffroader allein mit einemverfügbar.

Im unteren Drehzahlbereich wirkt der Sechszylinder etwas schlapp.

Der direkteinspritzende Saugmotor ist souverän, laufruhig und mitallemal ausreichend kraftvoll. Doch ohne Aufladung liegt das maximaleerst bei üppigen 5000 U/min an, weshalb sich der 2,1 Tonnen schwere Allradler aus. Wenn die Drehzahl-Nadel über die 3000er-Marke wandert, sieht es schon besser aus und es geht kraftvoll voran. Reifenbedingt liegt die Höchstgeschwindigkeit in den USA beim 180 km/h. Der 3,6-Liter-V6 sollte an sich jedoch Höchstgeschwindigkeiten jenseits der 220 km/h ermöglichen. Ein Sparwunder ist der Cadillac mit einemSuper auf 100 Kilometern nicht. Ein Säufer beim besten Willen aber auch nicht.