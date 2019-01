A uf der uf der CMT 2019 in Stuttgart sind nicht nur alte Hasen zu sehen, sondern auch neue Hersteller zu finden. So wie das Startup namens Camperliebe aus Berlin. Die fünf Gründer, die sich hinter dem neuen Ausbauer verbergen, zeigen mit dem CL1 den ersten Camper auf Basis des Hyundai H350 , den es zum Preis ab 58.500 Euro gibt. Damit liegt der ausgebaute Kastenwagen in einem höheren Preissegment, doch dafür müssen die Käufer kaum noch Extrakosten einplanen. Die Aufpreisliste ist sehr kurz. Hier steht zum Beispiel ein Fahrradträger für 350 Euro.

Camperliebe baut nicht nur den Hyundai H350 aus

Neben dem Hyundai H350 baut die Manufaktur Camperliebe aber auch andere Kastenwagen aus – je nach Präferanz des Kunden. Der Innenbereich des CL1 wirkt auf den ersten Blick simpel, modern und gemütlich. Dazu tragen die stoffbezogenen Seitenwände bei. Die Auswahl besteht aus jeweils drei Stoff- oder Kunstlederfarben. Wer einen speziellen Wunsch hat, kann ihn aber auch bei den Jungs von Camperliebe loswerden. Schließlich soll hier jeder Kunde seine eigene Camperliebe finden können.

Die Hersteller haben sich für ein einfaches und modernen Design im Innenbereich entschieden. Im CL1 gibt es viele gut durchdachte Details, wie zum Beispiel das von Außen zugängliche Schuh- und Staufach. So kann man direkt seine Schuhe ausziehen ohne den Wohnbereich dreckig zu machen. Im Kastenwagen haben bis zu vier Personen Platz. Die drehbaren Fahrer- und Beifahrersitze wurden von den fünf Freunden von Camperliebe eigens entwickelt. Die Küche bietet ausreichend Platz, um hungrige Camper zu versorgen. Bei Bedarf lässt sich die Arbeitsplatte mit nur einem Handgriff erweitern. Gekocht wird auf einem Zwei-Flammen-Gasherd. Der Gasvorrat beträgt 2 x 11 Kilogramm. Ein weiterer Kniff im CL1 sind die zahlreichen USB-Anschlüsse, so zum Beispiel über der Küchenarbeitsplatte.

Die Campingtoilette ist in der Badezimmerwand versteckt

Weiter geht es in das kleine Badezimmer, ausgestattet mit Waschbecken, Dusche und Toilette. Auch ein kleines Fenster haben die Hersteller mit eingebaut. Wer duschen möchte zieht einfach die Handbrause vom Waschbecken heraus. Frischwasser steht im 100-Liter-Tank bereit (plus 100 Liter Abwasser). Das stille Örtchen ist hingegen gut versteckt und kommt nur dann zum Vorschein, wenn es wirklich nötig ist. Dafür muss man eine kleine Klappe in der Wand öffnen und schwups, lässt sich die Cassettentoilette aus der Wand herausziehen. Insgesamt bietet der Camper vier Schlafplätze. Zwei davon befinden sich im Aufstelldach. Die Liegefläche ist 2,00 x 1,35 Meter groß. Das Heckbett ist längs eingebaut und misst 1,95 x 1,80 Meter. Wird das große Bett nicht gebraucht, kann es zu einer Sitzbank umgeklappt werden, in der Mitte gibt es dann Platz für sperriges Gepäck.

Erste Testfahrt mit dem Prototypen bereits absolviert