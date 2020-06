Camping mit Hund: Wichtige ZubehÃ¶r-Tipps

D er beste Freund des Menschen kommt natürlich mit in den Urlaub. Erst recht, wenn Herrchen und Frauchen mit dem Der Urlaub mit dem Hund sollte aber ordentlich geplant werden. AUTO BILD sagt, worauf zu achten ist und welches Zubehör das Campen mit dem Hund verschönern kann. Camping-Zubehör für Hunde Bild Produkt Preis* Linnepe Dogsitter 29,99 Euro Fiamma faltbare Hundebox 74,90 Euro Hunderucksack 37,99 Euro Rinsekit Dusche 89,99 Euro Ballistol Stichfrei Spray 4,95 Euro Care Plus Zeckenzange 8,95 Euro Anleinhalterung PetPag 19,48 Euro *Preise: Stand 17.06.2020 *Preise: Stand 17.06.2020 er beste Freund des Menschen kommt natürlich mit in den Urlaub. Erst recht, wenn Herrchen und Frauchen mit dem Reisemobil oder Wohnwagen unterwegs sind. Der Vierbeiner kann überall dabei sein und ist viel an der frischen Luft. Auf den meisten Camping- und Stellplätzen sind die tierischen Begleiter stets willkommen.AUTO BILD sagt, worauf zu achten ist und welches Zubehör das Campen mit dem Hund verschönern kann.

Die richtige Ausrüstung für das Campen mit Hund

Wer den Vierbeiner mit auf den Campingplatz nimmt, muss an einiges denken. Am besten ist es natürlich, wenn das Wohnmobil ohnehin hundefreundlich eingerichtet ist. Viele Hersteller bieten dafür tolle Optionen bei der Konfiguration, zum Beispiel Hundebetten oder fest integrierte Comfort-Boxen. Einige Ausbauer haben sich teilweise sogar auf tiergerechte Camper spezialisiert. Auch bei der Wohnmobil-Miete gibt es viele Angebote für hundefreundliche Camper. Trotzdem sollte man folgendes unbedingt dabeihaben:

• Ausreichend Futter und Leckerlis

• Näpfe für Futter und Wasser

• Hundetransportbox oder Sicherheitsgeschirr

• Notfall-Medikamente (z. B. Zeckenzange, Insektenspray)

• Hundedusche und Shampoo

• Schlafplatz wie Hundekissen oder -decke

Planung ist alles

Wer den Hund mit in den Urlaub nimmt, muss vorab einiges berücksichtigen. Neben der richtigen Ausrüstung, damit es dem Vierbeiner an nichts fehlt, steht noch mehr auf der Planungsliste. Zuallererst muss der Campingplatz natürlich hundefreundlich sein, optimal ist es, wenn in näherer Umgebung viele Möglichkeiten zum Gassigehen sind (z. B. Wälder, Seen). Bei einer Auslandsreise benötigt der Hund gegebenenfalls eine frische Tollwut-Impfung und einen Chip, um einreisen zu dürfen. Auch ein Ausweis (EU-Heimtierausweis) oder andere Papiere können erforderlich sein. Darüber müssen Sie sich unbedingt vorab informieren! Außerdem ist es ratsam, eine zusätzliche Hundemarke für den Urlaub mit Urlaubsadresse und Handynummer am Halsband zu befestigen. Wichtig: Planen Sie auf der Route immer reichlich Pausen ein.

Hundetransport: Das sagt der Gesetzgeber