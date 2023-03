Klar, die Apfelblüte im April ist das touristische Highlight in Südtirol. Doch die sonnenverwöhnte Region um Bozen ist auch für Frühstarter ins Urlaubsjahr 2023 interessant. Und zwar nicht nur für Wintersportler.

In den Tälern, speziell im Meraner Talkessel, ist es oft schon im Januar frühlingshaft mild – perfekt für Shopper und Winzer-Hopper. Bei Kälte geht’s zum Eismumien-Besuch ins Museum, in die Sauna oder zum tiefenentspannenden "Wollness". ( 10 Tipps für den Camping-Urlaub

Hier stehen Sie richtig in Südtirol



CAMPING ZUM SEE

Erholsamer 24-Stunden-Stopp mit Bergpanorama in St. Valentin auf der Haide, das idyllisch zwischen Reschensee und Haidersee liegt: Bis zu 15 Wohnmobile aller Größen finden an einem bewaldeten Steilhang mit Wiesen und der Etsch das ganze Jahr über einen ruhigen Unterschlupf. Das Gelände ist beleuchtet und mit Schotterrasen versehen. Frischwasserversorgung und die Entleerung von Abwasser-und Fäkalientanks ist möglich – auch ein Ausguss für die Toilettenkassette und WLAN ist überall vorhanden.

Die Übernachtung im Wohnmobil inklusive aller Insassen kostet je nach Saison ab zwölf Euro plus 1,80 Euro Kurtaxe pro Person. Bezahlt wird bei Anmeldung im Restaurant vor Ort. Die Grauwasserentsorgung ist eingepreist. 100 Liter Wasser werden mit einem Euro berechnet. Die sanitären Einrichtungen auf dem Campingplatz mit Duschen (gegen Gebühr) und Toiletten - auch für mobilitätseingeschränkte Gäste - und der Spielplatz können mitgenutzt werden. Weitere Annehmlichkeiten sind ein Aufenthaltsraum, Imbiss, Restaurant und Gasflaschenversorgung vor Ort.

Im Sommer beim Bootfahren, Surfen, Angeln, Wandern oder Radfahren lässt sich die schöne Umgebung genießen. Bis zum nächsten Hallen- und Freibad braucht es 15 Minuten. Mitten im Skigebiet können Wintersportfreunde beim Langlauf, Snowboarden, Schneeschuhwandern, Schlittschuhlaufen auf der Natureisbahn oder Eisklettern ganz auf ihre Kosten kommen. Der nächste Supermarkt liegt nur einen Katzensprung entfernt.

GPS-Daten: B: 46.7642 L: 10.5324; 46° 45' 51" N 10° 31' 56" E

Adresse: Kirchgasse 26 39027 St. Valentin auf der Haide Tel. 00 39-04 73-63 45 76

Öffnungszeiten: ganzjährig

CAMPING GLORIA VALLIS

Natur pur: Mobilisten stehen hier auf Naturrasen mit faszinierendem Ausblick auf die Berge an der Zufahrt zum Campingplatz. Parzelliert durch Büsche und Hecken, gibt es auf dem beleuchteten Gelände von Mitte April bis Ende Oktober für dreizehn Wohnmobile aller Größen und Caravans ausreichend Platz und Ruhe. Jeder Stellplatz verfügt über Stromanschluss, frisches Quellwasser aus den Bergen, Abwasseranschluss. Ein vergitterter Bodeneinlass am Rand des Platzes sowie ein Ausguss für die Toilettenkassette gehören zur weiteren Ausstattung. Spül- und Frischwasser sind getrennt.

Die Umgebung Glurns eignet sich für Bergtouren per pedes oder mit dem Mountainbike.

Bild: Pincamp



Die modernen Sanitärräume umfassen Toiletten und Duschen – auch für gehandicapte Personen –, Waschmaschinen, Trockner, Babybadewanne und Wickeltisch. Privatbäder können gemietet werden. Hunde sind erlaubt. Spielplatz und Kiosk befinden sich vor Ort. Besonderheit: Ein großer Pool kann zum Relaxen und Erfrischen genutzt werden. Im À-la-Carte-Restaurant mit Innenhof oder im Café können sich Gäste kulinarisch verwöhnen lassen. Freitags: Fischabend mit heimischer Bachforelle. Ein Brötchenservice wird angeboten. Stopover-Gäste zahlen für die Übernachtung im Wohnmobil mit zwei Personen 20 Euro (inkl. Wasser, Strom, Entsorgung, Kurtaxe).

Die Dauer ist auf eine Übernachtung begrenzt. Die Umgebung eignet sich für Bergtouren per pedes oder mit dem Mountainbike. Wer es ruhiger mag, kann beim Angeln sein Können ausprobieren. Die kleinste Stadt Südtirols mit mittelalterlichem Flair ist in zehn Minuten zu erreichen.

GPS-Daten: B: 46.6733 L: 10.5695; 46° 40' 23" N 10° 34' 10" E

Adresse: Wiesenweg 5 39020 Glurns Tel. 00 39-04 73-83 51 60

Öffnungszeiten: 10. April bis 31. Oktober

CARAVAN PARK SCHNALS

Wer hier Station macht, befindet sich auf dem höchstgelegenen Camper-Stellplatz Europas - direkt am Gletscher. Eingebettet in die beeindruckende Berglandschaft an der Schnalstaler Gletscherbahn bietet dieser komfortable Stellplatz ganzjährig 40 ebene, geschotterte und beleuchtete Standplätze für Wohnmobile und Caravans. Die Einfahrt erfolgt über eine Schranke. Jeder Stellplatz verfügt über einen Stromanschluss.

Es gibt Frischwasser sowie ein Sanitärgebäude mit Toiletten und Duschen (auch für mobilitätseingeschränkte Gäste), Waschmaschine, Trockner und Abspülraum. Das Sanitärhaus ist über ein Codesystem zugänglich. Dort können auch mobile Tanks und die Toilettenkassette entleert werden. Der Parkplatz ist ganzjährig geöffnet. Der Aufenthalt pro Nacht im Wohnmobil inklusive aller Personen plus Vierbeiner, Wasser, Strom, Toiletten- und Duschen- Nutzung und WLAN kostet 30 Euro. Hunde sind willkommen.

Grillplatz mit Sitzgelegenheiten und Gasflaschentausch am Platz. Eine Reservierung ist möglich. Im Sommer ist der Ort guter Ausgangspunkt für ausgedehnte Wanderungen, im Winter laden die Pisten vor der Tür zum Skifahren und Rodeln ein. Das Olympiahallenbad mit Sauna bietet sich zum Schwimmen und Entspannen an. Bis ins Bergdorf und zum Einkaufen sind es wenige Hundert Meter. Eine Haltestelle befindet sich ganz in der Nähe.

GPS-Daten: B: 46.7530 L: 10.7850; 46° 45' 10" N 10° 47' 6" E

Adresse: Kurzras 39020 Kurzras Tel. 00 39-04 73-66 21 71

Öffnungszeiten: ganzjährig

CAMPING GANTHALER

Ein sonniges Plätzchen umgeben von Obstbäumen im Etschtal: Vor der Schranke des Campingplatzes an der Durchgangs st raße können unter Bäumen bis zu fünf Wohnmobile mit einer Länge von maximal neun Metern auf geschotterten Standplätzen parken. Der Campingplatz ist von Mitte März bis 5. November geöffnet. Eine solide Grundausstattung ist vorhanden: Es gibt Strom, Ver- und Entsorgung mit Frischwasserentnahmestelle und Ausguss für die Toilettenkassette mit getrenntem Spül- und Frischwasser und seitlich anfahrbarem Bodeneinlass hinter dem Campingrestaurant.

Ein Sanitärbereich - auch für mobilitätseinschränkte Gäste - mit Duschen und Toiletten befindet sich auf dem Campingplatz. WLAN teilweise verfügbar. Pro Übernachtung mit zwei Personen im Wohnmobil werden je nach Saison ab 16 Euro berechnet - zuzüglich 1,10 Euro Kurtaxe pro Person. Darin ist die Entsorgung, Duschen und WLAN eingepreist. Für Strom kommen pro Nacht 2,50 Euro hinzu. 100 Liter Wasser kosten einen Euro. Ein Brötchenservice wird angeboten. Pizzeria, Tennis-platz mit Flutlichtanlage, Tischtennis und Kinderspielplatz sind vor Ort. Wasserratten können in den Sommermonaten im benachbarten Freibad schwimmen und planschen.

Der nächste Supermarkt ist fußläufig wenige Hundert Meter entfernt. Schöner Ausgangspunkt für Wandertouren, z. B. Naturpark Texelgruppe oder Salten (Seilbahnstation 300 Meter vom Campingplatz entfernt). Mountainbiker kommen auch auf ihre Kosten. Weitere Freizeitangebote sind Surfen, Segeln, Reiten, Paragliding, Klettern - im Winter Skifahren und Rodeln.

GPS-Daten: B: 46.5674 L: 11.2230; 46° 34' 2" N 11° 13' 22" E

Adresse: Meraner Straße 50 39018 Vilpian Tel. 00 39-04 71-67 87 16

Öffnungszeiten: 13. März bis 5. November

STELLPLATZ AREA SOSTA SCHNEEBURGHOF

Mit weitem Blick über Tal und Berge punktet dieser auf drei Terrassen angelegte, ganzjährig verfügbare Stellplatz. Am Gasthof befinden sich zwischen Obstwiesen und Weinbergen 55 ebene, nicht befestigte, parzellierte Standplätze auf Kies. Für Wohnmobilisten ist alles vor Ort, was für einen angenehmen Aufenthalt gebraucht wird: Stromanschlüsse, WLAN, Frischwasser, eine Ver- und Entsorgungsstation mit überfahrbarem Bodeneinlass an der Zufahrt sowie eine separate Entleerungsmöglichkeit für die Kassettentoilette mit getrenntem Spülwasser.

Zum weiteren Komfort gehören sanitäre Anlagen mit Duschen (50 Cent) und Toiletten - auch für mobilitätseingeschränkte Gäste. In der Nacht ist es meist ruhig und das Areal beleuchtet. Der Preis pro Übernachtung mit allen Personen plus Vierbeiner liegt bei 29,50 Euro. Darin sind Strom, Frischwasser, Entsorgung enthalten. Frische Brötchen am Morgen werden angeboten, oder auf Vorbestellung kann das Frühstücksbuffet im Hotel Garni genutzt werden. In den Sommermonaten steht vor Ort ein Freibad mit großer Liegewiese und Sonnenliegen zur Abkühlung bereit.

Das nächste Hallenbad ist fünf Kilometer entfernt. Bis ins Dorf mit Einkaufsmöglichkeiten sind es 30 Minuten zu Fuß. Eine Haltestelle ist ganz in der Nähe. Oberhalb des Dorfes befindet sich das Wandergebiet mit der größten hochalpinen Seenplatte. Beim Wandern gibt es Wissenswertes über Greifvögel zu erfahren oder Historisches wie z. B. die Brunnenburg zu besichtigen. Tipp für Radfahrer: Radtour ins Passeiertal.

GPS-Daten: B: 46.6759 L: 11.1672; 46° 40' 33" N 11° 10' 1" E

Adresse: Segenbühelweg/ Monte Benedetto 26 39019 Dorf Tirol/Meran Tel. 00 39-04 73-92 35 95

Öffnungszeiten: ganzjährig

CAMPING MONTIGGL

Vor dem 2019 eröffneten Campingplatz auf dem Mittelberg - in unmittelbarer Nähe der Montiggler Seen - stehen 16 großzügige und rangierfreundliche Stellplätze für Reisemobile zur Verfügung. Das Gelände ist eingezäunt, beleuchtet und videoüberwacht. Die Bezahlung erfolgt bei Verlassen des Platzes. Es gibt Trinkwasser-und Stromanschluss. WLAN ist kostenfrei.

Entleerungsmöglichkeit für Abwasser- und Fäkalientanks ist an der Platzeinfahrt vorhanden, ebenso ein Ausguss für das Chemie-WC. Das Sanitärgebäude ist ausgestattet mit Duschen und Toiletten (barrierefrei für gehandicapte Gäste), Kinder-WC, Babybadewanne, Waschmaschine und Trockner und Abspülbecken für das Geschirr. Der kleine Kiosk vor Ort bietet Brötchen und Waren des täglichen Bedarfs. Frische und regionale Spezialitäten und Drinks können im Restaurant, in der Eisdiele und Bar mit schönem Blick über den hauseigenen Schwimmteich mit Kinderbecken genossen werden. Die Jüngsten können sich derweil auf dem Spielplatz austoben.

Vierbeiner sind willkommen. Es gibt sogar eine Hunde-Dusche. Auto- und E-Bike-Verleih sorgen für Mobilität. Ob mit dem Rad oder zu Fuß: Es gibt abwechslungsreiche Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden durch die schöne Landschaft. Im Sommer ist ein Bad im See eine willkommene Abkühlung.

GPS-Daten: B: 46.4393 L: 11.2820; 46° 26' 21" N 11° 16' 55" E

Adresse: Montiggler Straße 62a 39057 Eppan an der Weinstraße Tel. 00 39-04 71-66 23 20

Öffnungszeiten: ganzjährig

CAMPING SEISER ALM

Hier kann man Natur und Komfort genießen. Grüne Hügelketten und Badeseen im Sommer und schneebedeckte Pisten im Winter. Vor dem Campingplatz gibt es ein beleuchtetes Areal mit zwölf Stellplätzen für Reisemobile. Der Untergrund ist eben und geschottert. Strom, Frischwasser, zwei überfahrbare Bodeneinlässe für Entsorgung von Grauwasser und Fäkalientanks auf gepflasterter Fläche, getrenntes Spül- und Frischwasser und eine separate Kassettenentleerung an der Mauer stehen zur Verfügung.

Für maximal zwei Nächte kann der vom 20. Dezember bis Ende Oktober geöffnete Platz in Völs am Schlern angefahren werden.

Bild: Pincamp



Moderne sanitäre Einrichtungen mit Duschen und Toiletten, Komfort- Mietbädern, Föhnraum - auch barrierefrei für gehandicapte Gäste - sowie Waschmaschine und Trockner, Abspülraum mit Geschirrspüler können auf dem Campingplatzgelände genutzt werden. Zudem gibt es einen Minimarkt, ein Abend-Restaurant mit hausgemachten Köstlichkeiten und einen Spielplatz. Brötchen- und Gasflaschentauschservice werden angeboten. Hunde sind erlaubt. Die Umgebung bietet sich für Spaziergänge, Exkursionen und Montainbike-Touren an. Weitere Aktivitätsangebote sind Reiten und Golf . Bis zur nächsten Badestelle am See sind es nur zehn Minuten zu Fuß.

Im Winter ist die Seiser Alm ein beliebtes Skigebiet mit Abfahrtspisten, Langlaufloipen und Schneeschuhwanderungen. Der nächste Skilift ist zwei Kilometer entfernt. Für maximal zwei Nächte kann der vom 20. Dezember bis Ende Oktober geöffnete Platz angefahren werden. Im Preis ab 25 Euro (je nach Saison) für zwei Personen sind Strom, Wasser, Duschen, Entsorgung, WLAN und ein Euro Umweltbeitrag enthalten. Kurtaxe: 1,75 Euro pro Person. Check-in bei Ankunft, Abreise bis 11 Uhr.

GPS-Daten: B: 46.5334 L: 11.5333; 46° 32' 0" N 11° 31' 59" E

Adresse: Dolomitenweg 10 39050 Völs am Schlern Tel. 00 39-04 71-70 64 59

Öffnungszeiten: 20. Dezember bis Ende Oktober

STELLPLATZ NEUMARKT

Erholsame Nachtruhe mit Blick auf die Berge bei Sonnenaufgang: Angrenzend an den Parkplatz gibt es am Rand des schönen Städtchens mit Mittelalterflair einen ruhigen, asphaltierten, teils schattigen Stellplatz. Bis zu zehn Mobile bis acht Meter Länge haben dort ganzjährig Platz. Die Aufenthaltsdauer ist auf 72 Stunden beschränkt.

Das Eisstadion und das Schwimmbad befinden sich in unmittelbarer Nähe. Bis ins Zentrum mit netten Lokalen ist es ein schöner Spaziergang. Eine Haltestelle ist auch direkt vor Ort. Die Gebühr von zehn Euro pro Übernachtung im Wohnmobil mit zwei Personen plus Vierbeiner wird am Parkscheinautomaten entrichtet. Die Ausstattung ist einfach: Stromanschluss und Wasser gibt es nicht. Über einen Bodeneinlass kann Grauwasser (außer im Winter) entsorgt werden. Ein Supermarkt ist ganz in der Nähe.

Das nahe gelegene Fleimstal bietet sich im Winter zum Skifahren auf den Pisten von Cermis, im Sommer zum Wandern an. Tipp für Naturliebhaber: das Biotop Castelfeder mit Überresten einer römischen Burgruine. Der Etschtal-Radweg ist in wenigen Minuten zu erreichen.

GPS-Daten: B: 46.3209 L: 11.2744; 46° 19' 15" N 11° 16' 27" E

Adresse: Platzstraße 139044 NeumarktTel. 00 39-04 71-82 91 11

Öffnungszeiten: ganzjährig

UNTEREGGERHOF

Auf 1300 Höhenmetern Ruhe und den Blick in den Sternenhimmel und auf die Dolomiten genießen: Neben einem Bauern- und Gasthof liegt dieser von Mitte März bis Anfang November geöffnete und nachts beleuchtete Stellplatz mit Schotterrasen und Wiese. Die insgesamt zehn ebenen Standplätze sind auch für große Wohnmobile geeignet. Stromanschluss, und Frischwasser sind vor Ort.

Mobile Grauwasser- und Fäkalientanks können ebenfalls entsorgt werden. Ein neues, kleines Sanitärhäuschen mit Toilette und Dusche steht zur Verfügung. Leckere Südtiroler Küche wie Knödel und Apfelstrudel bietet das Restaurant vor Ort an (Mittwoch Ruhetag). Für Kinder ist der Aufenthalt ein besonderes Erlebnis. Sie können das Leben auf einem Bauernhof hautnah erleben, den Streichelzoo besuchen und sich auf den Wiesen und dem Spielplatz austoben. Ein Brötchenservice wird angeboten.

Die Übernachtung im Wohnmobil mit zwei Personen und Vierbeiner liegt bei 25 Euro. Wasser, WLAN und Toilettennutzung sind eingepreist. Pro Nacht kommen fünf Euro für Strom hinzu, Duschen kostet drei Euro. Eine Haltestelle befindet sich in der Nähe. Schöne Wander- und Radwege. Tipp: Planetenrundwanderweg.

GPS-Daten: B: 46.4386 L: 11.4761; 46° 26' 19" N 11° 28' 33" E

Adresse: San Valentino 4339050 KarneidTel. 00 39-04 71-37 64 71

Öffnungszeiten: Mitte März bis Anfang November

CARAVAN PARK AM KALTERER SEE

Der familiengeführte Platz liegt oberhalb des Campingplatzes Gretl am See in Ufernähe zum Kalterer See. Unter Bäumen stehen auf einer teilweise geschotterten Wiese 42 Reisemobile bis maximal zehn Meter Länge. Von Anfang März bis Mitte November kann der Park über ein Schrankensystem rund um die Uhr angefahren werden. Strom- und Wasseranschluss gehören ebenso zur Ausstattung wie Ver- und Entsorgungsstation mit Bodeneinlass für die Abwasser- und Fäkalienentsorgung und Entleerungsmöglichkeit für die Toilettenkassette.

Im neuen Sanitärgebäude gibt es Duschen und Toiletten sowie Waschmaschine und Trockner (gegen Gebühr). Im Reisemobil mit zwei Personen werden pro Nacht 30 Euro fällig, die am Parkscheinautomaten (Kartenzahlung - bar nur zu den Öffnungszeiten) bezahlt werden. Strom, Dusche, W-LAN und Ver- und Entsorgung sind eingepreist. Hunde sind erlaubt.

In der Nachbarschaft befindet sich das Lido-Bad mit Badesteg, Bootsverleih und Freibad. Geschäfte, Lebensmittelladen, Café-Restaurants und Schänken sind auch ganz in der Nähe. Freizeitaktivitäten: Wandern entlang der Weinberge oder z. B. zur Rastenbachklamm, Rad- oder Mountainbike-Touren auf den ausgewiesenen Radwegen, Angeln oder Verweilen am See. Bis in die Stadt mit schöner Altstadt sind es fünf Kilometer.