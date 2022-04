Camping und Motorradfahren – das passt einfach zusammen. Etwas mehr Komfort als im Zelt darf es allerdings schon sein. Mit diesen Wohnmobilen müssen Biker weder aufs Moped noch aufs bequeme Bett verzichten!

Zwei Zimmer, Küche, Bad – perfekt für zwei Personen. Der M-Line mit großer Liegewiese im Heck ist in erster Linie ein klassisches Paar-Mobil mit Heckgarage für kompakte Naked Bikes oder zierliche Oldies. Das Besondere: Zusätzlich zu den Seitentüren lässt sich die Heckwand öffnen. Der schicke Wohnraum ist großzügig und gemütlich eingerichtet.

Als Enduro- und Motocrossfahrer weiß Valentin Rehrl ganz genau, was Motorradfahrer an einem Camper schätzen. Im bayerischen Freilassing entwickelt er autarke Hightech-Kastenwagen, die viel Platz und Komfort für Mensch und Maschine bieten. Jedes Fahrzeug wird nach Kundenwunsch gebaut – je nachdem, ob es an die Rennstrecke oder in den Urlaub fährt.