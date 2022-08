So groß war und so lang ging der Caravan Salon noch nie. In 16 Hallen präsentieren vom 27. August bis zum 4. September insgesamt 700 Aussteller die neuesten Fahrzeuge und Trends aus der Campingwelt. Neu sind der Preview Day am Freitag, 26. August, und das Sonderthema "Abenteuer Selbstausbau" im Freigelände zwischen den Hallen 5 und 9. Hier können sich Interessierte über die verschiedenen Bereiche zum Selbstausbau informieren. Die Vorträge und das abwechslungsreiche Programm richten sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene und Profis. Welche neuen Wohnmobile auf dem Caravansalon vorgestellt werden, erfahren Sie jetzt schon in unserer Bildergalerie der wichtigsten Neuheiten.