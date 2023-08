Ford legt bei Digitalisierung nach

Ebenfalls harmonisch: der Federungskomfort. An der Hinterachse sind nämlich nun feinfühlig ansprechende Schraubenfedern verbaut statt der bei geringer Beladung hoppeligen Blattfedern. Praktisch: Allradantrieb gibt’s optional ab Werk. War schon das Vorgängermodell in Sachen Fahrassistenz auf hohem Pkw-Niveau, legt der Neue auch bei der Digitalisierung noch mal nach. Ein 5G-Modem mit WLAN-Hotspot ist an Bord, ein digitales Cockpit und ein 13 Zoll großer Touchscreen, um nur eine Auswahl zu nennen.

Auch vorm Wohnbereich macht die Technik nicht halt. Die Rückbank ist jetzt leichtgängiger und beheizbar, was beim Zubettgehen den netten Effekt einer angewärmten Matratze mitbringt. Hinzu kommen diverse neue Steckdosen, ein bis in den Raumtrenner zur Küche hin erweitertes Audiosystem und ein schöner großer Touchscreen zur Steuerung der Bordtechnik.

Raumgefühl im Nugget beeindruckt



Etwas weiter darunter sitzt in die Trittstufe integriert eine 230-Volt-Steckdose. So lassen sich auch draußen elektrische Verbraucher speisen. Ebenfalls praktisch: In der Innenverkleidung der Schiebetür steckt der Klapptisch für draußen, in der Heckklappenverkleidung zwei passende Stühle. Und in der Küche gibt’s nun dadurch mehr Platz auf der Arbeitsfläche, dass die neue Kühlschublade keinen Deckel mehr nötig hat.