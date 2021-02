Krasser Carbon-Breitbau am Land Rover Defender

N

ormalerweise ist so ein Land Rover Defender wie geschaffen für harte Offroad-Abenteuer. Nach einer Kur von Carlex Design gehört er aber eher vors Casino. Das Umbau-Kit namensmacht aus dem Landy nämlich einen Carbon-strotzenden Breitbauboliden mit einem Interieur, das so gar nichts mehr mit Matsch und Schlamm am Hut hat.Sofort ins Auge stechen dieSie bestehen aus Sichtcarbon und scheinen dem Mini JCW GP nachempfunden. Auch die Motorhaubeneinsätze, die Seitenspiegel und ein Teil der Reserveradabdeckung bestehen aus Kohlefaser. Der namensgebende Lack wurde von Hand so bearbeitet, dass seineaussieht. In Kombination mit den Rallye-Streifen und den Weißwandreifen soll das an klassische britische Rennwagen erinnern.