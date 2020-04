AUTO BILD-Mann Andreas May hat den JCW GP bereits über die Landstraße gejagt.

Diese dreitürige Knutschkugel misst in derund liegt mit einemnur knapp über einem Bobbycar. Das Fahrwerk ist so straff abgestimmt wie ein Gokart und bringt dank einer besonders steifen Karosserie den Mini regelrecht zum Springen und Hüpfen. Klingt lustig, ist aber nur zur Hälfte witzig, wenn die Kurve bei 260 Sachen enger wird und unser bayerisch-englischer Freund mitbei jeder Bodenwelle nervös wird. So schnell, so holprig, so eng! Da ist es natürlich ganz nützlich, einemit innenbelüfteten Scheiben im Format 360 mal 30 Millimeter an der Vorderachse zu haben.