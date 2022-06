Wer sich für den OBD-Scanner von Carly interessiert, hat jetzt die Gelegenheit zu sparen. Zum Firmenjubiläum bietet Carly die Lizenz für Carly+ mit 20 Prozent Rabatt an – den notwendigen Bluetooth-Adapter gibt es sogar gratis dazu (gilt nur in Verbindung mit der Vollversion Carly Plus). Der Adapter kostet sonst rund 60 Euro, die Lizenz für die App-Funktionen als Vollversion je nach Fahrzeugmodell zwischen 29 und 59 Euro. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur für Bestellungen bis einschließlich 3. Juli (bis 23:59 Uhr).

Was kann die Carly-App?

Mit der Carly-App lassen sich über die OBD2-Schnittstelle des Autos zahlreiche Steuergeräte auslesen. Die gespeicherten Fehler-Codes werden von der App in verständliche Fehlermeldungen übersetzt. Das kann zum Beispiel dabei helfen, Störungen rechtzeitig zu erkennen und das Auto in die Werkstatt zu bringen, bevor teure Folgeschäden entstehen. Bei vielen Fahrzeugtypen lässt sich mit der App zudem überprüfen, ob der Tacho zurückgedreht wurde – eine wertvolle Hilfe beim Gebrauchtwagenkauf.



Auch einige Wartungsfunktionen können mit der App ausgeführt werden. So lässt sich zum Beispiel das Service-Intervall zurücksetzen ("Service Reset"), wenn man den anstehenden Ölwechsel selber durchgeführt hat. Darüber hinaus bietet Carly für viele Fahrzeugtypen auch einige Möglichkeiten zur Codierung an – so nennt man den Zugriff auf Funktionen der Bordelektronik, die über die normalen Bedienfunktionen des Autos nicht erreichbar sind. ( Mehr Infos zu den Funktionen der Carly-App gibt es hier!

So gibt es den Rabatt

Um die Carly-App nutzen zu können, benötigt man die Lizenz "Carly+" für die App-Funktionen (die App selbst gibt es als Download im Apple-App-Store bzw. bei Google Play) sowie den Bluetooth-Adapter. Beides kann auf der Carly-Internetseite bestellt werden. Um den Rabatt-Gutschein einzulösen, gibt man beim Bestellvorgang den Rabattcode "BDAY20" ein.

Sollte der Gutscheincode aus irgendwelchen Gründen nicht eingelöst werden, kann der Rabatt auch nachträglich angewendet werden. Dazu muss die Rechnung zum Kauf einfach an Carly geschickt werden, Carly kümmert sich dann um die Erstattung. Der Rabattcode ist jedoch nur für Einkäufe auf der Carly-Internetseite gültig.