Fehlerdiagnose über die OBD-Schnittstelle des Autos – das ist längst nicht mehr ausschließlich in der Werkstatt möglich. Es gibt einfache Diagnosegeräte , mit denen auch der Laie den Fehlerspeicher auslesen kann. Und es gibt Apps fürs Tablet oder Smartphone, die in Verbindung mit einem Bluetooth-Adapter (im Computersprech auch als Dongle bezeichnet) arbeiten. Wir haben uns hier einmal dieangesehen, die wir in einer älteren Version schon einmal in Gebrauch hatten, um damit zu demonstrieren, wie man mit der App manipulierte Kilometerstände aufdecken kann . Um es gleich vorweg zu nehmen: Dies ist nur ein erster Erfahrungsbericht und kein Test – dafür hatten wir noch nicht ausreichend Gelegenheit, die App an verschiedenen Fahrzeugmodellen auszuprobieren. Bislang konnten wir auch nur die Vollversion der App in Augenschein nehmen – Carly bietet von der App auch eine günstigere Lightversion an, allerdings mit deutlich eingeschränkten Funktionen. Wir haben uns auch die Lightversion bestellt und werden in Kürze ausführlich darüber berichten.