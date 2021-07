Carthago chic e-line I 50 LE DA: Wohnmobil-Test

ei Carthago wollen Sie vieles besser machen als die anderen. Dabei haben die fleißigen Oberschwaben kleine Details im Blick, aber auch große und vor allem sicherheitsrelevante Baugruppen. Ein wichtiges Beispiel: der nach dem von Carthago so genanntenkonstruierte Bug. Dabei wird durch das weitmöglichst nach vorn geneigte Armaturenbrett eine besonders große Windschutzscheibe realisiert. Das soll den Blick direkt vor das Reisemobil verbessern. Auch die Scheibenwischer sind daran angepasst und lang genug, um die große Glasfläche zuverlässig trocken und sauber zu halten. Zudem sind die Seitenscheiben teils gerundet, und die Außenspiegel integrieren jeweils einen separaten Weitwinkelspiegel. Carthago garantiert damit optimale Rundumsicht. Wie das in der Praxis aussieht, wollten wir natürlich wissen und sind mit dem neuen chic e-line auf Tour gegangen.

Beste Sicht nach vorn durch die große und weit heruntergezogene Frontscheibe. Das Sprinter-Cockpit ist ergonomisch einwandfrei. ©Sven Krieger / AUTO BILD

Zunächst mal ein ziemlicher Schlag ins Kontor., und der rollt auf dem Fiat Ducato . Unser Testwagen ist ein. Auf Ducato kostet der gleiche Grundriss 7030 Euro weniger! Allerdings scheint sich das Aufgeld schon beim nüchternen Blick auf die Sprinter-Ausstattungslisten zu lohnen, denn das modernere Basisfahrzeug. Optisch ist das Cockpit jedenfalls mit passgenauen Formteilen gut in den Aufbau integriert, wenngleich der obenauf stehende moderne Touchscreen nicht so recht mit den drei unterm Hubbett hängenden "Schiffsuhren" harmonieren will.